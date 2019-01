Audaz logra inscribirse para el Clausura 2019 y vende la categoría

El Audaz negoció el pago de los salarios atrasados con los jugadores y logró inscribirse para el torneo Clausura 2019, pero en la misma tarde se confirmó la negociación con Roberto Campos, exdirectivo del Metapán y algunos patrocinadores del Independiente, para la venta de su categoría.

Giovanni Villalobos, gerente del Independiente confirmó que ya hay acuerdo con la directiva del cuadro vicentino que preside Juan Pablo Herrera para hacerse con la franquicia y uno de los requisitos fue recibir el equipo solvente e inscrito.

Villalobos será uno de los nuevos directivos del Audaz y recalcó que el objetivo es el regreso del Independiente a la liga mayor, aunque aclaró que mantendrán representación en la liga de plata con un equipo.



“Estamos en pláticas con los nuevos propietarios del Audaz para devolver al Independiente a primera división. Queremos traer fútbol mayor a los vicentinos y los colores ya se van a mover como Independiente. Audaz tiene un plantel inscrito y se puede reforzar con nuestros jugadores. Ya tenemos un acuerdo final, no hemos firmado, pero es un hecho, Independiente regresa a primera división”, explicó Villalobos.

La compra de la categoría del Audaz tuvo el respaldo de algunos empresarios ligados al Independiente de la segunda división por lo que habría una fusión de jugadores para el torneo que iniciará el 12 de enero.

El Audaz jugará el Clausura 2019 bajo una nueva administración, pero no podrá jugar con el nombre de Independiente, pero si estarán involucradas en la toma de decisiones personas ligadas a los “Fantasmas del Jiboa”.

AUDAZ PAGÓ Y LOGRÓ INSCRIBIRSE

Hoy, en el último día del plazo para inscribirse, el Audaz por medio de su representante, Jaime Barrera, sostuvo una reunión con algunos jugadores para solventar la deuda de tres meses de salario atrasados y poder completar el trámite de inscripción para el Clausura 2019 ante FESFUT y la primera división.

Según denunciaron de algunos jugadores como Rudy Batres Valencia, la deuda era de tres meses por lo que la cifra en pago de salarios rondaba más de $30 mil.

Romeo Monteagudo y Aramis Acevedo, jugadores del Audaz confirmaron que sostuvieron una reunión en la que abordaron el tema de los salarios, pero revelaron que el Audaz solo les ofreció pagar el 48 por ciento de lo adeudado.

La propuesta no fue del agrado de la mayoría del plantel por lo que los jugadores acordaron reunirse en las oficinas de la FESFUT por la tarde para presionar al menos por un 80 %.

“Estuvimos en negociación, al principio solo querían pagarnos el 48 %, pero nos reunimos en la FESFUT para llegar a un acuerdo de última hora, si no nos pagaban al menos el 80% de la deuda no se inscribía el Audaz”, expresó Acevedo.

Al final del día, la directiva del Audaz accedió a pagar un porcentaje mayor a los jugadores. "Si llegamos a un acuerdo, ya tengo mis documentos y libre. Negociamos que se pagara la deuda completa pero no se pudo. Al final algunos arreglaron por su cuenta. Se pagó un 90 % de la deuda de tres meses", dijo Batres Valencia.

Sobre esta experiencia económica con el Audaz definió la situación como triste. "Es el torneo en el que más he sufrido, es culpa del jugador porque lo permite y cada quien es tratado como se merece. Me queda de experiencia no confiar en la palabra de nadie", agregó el mediocampista que jugará el otro torneo con el Limeño.

El 4 de enero fue el último día para que seis de los 12 equipos de la primera división solventarán el trámite de inscripción para el próximo torneo que iniciará el 12 de febrero.

El Audaz terminó el Apertura 2018 en el sexto lugar y logró la clasificación a cuartos de final, fase en la que perdió ante el Águila y con nueva administración espera llegar más lejos.