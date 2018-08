Audaz sufrirá dos bajas importantes ante el Águila

Los coyotes del Audaz no podrán conta este domingo en su partido de liga ante el Águila con los colombianos Tardelis Peña y Heiner Caicedo luego que ambos resintieron sendas lesiones en el partido que perdieron 2-1 con Alianza en la fecha anterior.

Caicedo sufrió lesión en el bícep femoral de su pierna izquierda ante los albos por lo que fue sustituido al minuto 44 de juego, mientras que Peña resintió un dolor en su bícep femoral derecho, pese a ello el defensor central de los vicentinos pudo terminar el partido.

“Peña sufrió una lesión leve, fue una pequeña rotura fibrilar grado uno en la porción larga de su bícep femoral de su pierna derecha por lo que le hemos dado 15 días de incapacidad”, afirmó Wilbert Pacas, médico del equipo de Apastepeque.

El galeno dijo además sobre la lesión del zaga cafetero que “la lesión definitivamente no le permitirá jugar el domingo ante el Águila, se le ha hecho ver eso al cuerpo técnico a fin de resguardarlo de una lesión mayor, por lo que se le dejó una semana de total reposo y una semana más para su debida recuperación, se le ha estado dando analgésicos y antinflamatorios para que la lesión ceda y que pueda integrarse pronto a los entrenos”, destacó.

Al respecto, Tardelis Peña dijo que “sentí molestia en mi pierna derecha en el partido ante Alianza. Me evaluaron el lunes pasado y el doctor me ha dicho que debo reposar ya que gracias a Dios la lesión no es grave, la rotura fibrilar que sufrí es mínima y por eso no jugaré ante Águila, lástima porque era un partido que deseaba jugar”, acotó.

Por su parte, el doctor Pacas dijo sobre la lesión del colombiano Caicedo que “el jugador sufrió solamente una distensión en el bícep femoral de su pierna izquierda, solo se le ha dado una semana de reposo ya que no hubo rotura como en el caso de Peña, ambos se perderán el juego del domingo y será el cuerpo técnico si evalúa tenerlos para el siguiente partido ante Pasaquina de visita”, aseguró.