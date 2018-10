Audaz quiere volver al estadio Jiboa

El gerente del Audaz, Jaime Barrera, y el presidente del plantel, Juan Pablo Herrera, pretenden que el conjunto de Apastepeque pueda volver a jugar como local en la cancha del estadio Jiboa, de San Vicente, desde la fecha 14 del Apertura 2018, cuando enfrente al Firpo. Por ahora, los coyotes juegan como local en el complejo municipal de Tecoluca.

De acuerdo con Barrera, el estadio ya está listo, pero de parte del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), a quien pertenece el recinto, todavía no hay un visto bueno para utilizarlo.

"La empresa (que hizo los trabajos) ya lo entregó al INDES, pero INDES no la quiere dar todavía. Nos han dado dos meses más de espera. Eso sería lo que falta del torneo. Le dijimos a INDES que la dieran, que nosotros le íbamos a dar mantenimiento, pero no quieren. Lo que pasa es que ellos ya no pueden inaugurar por la campaña política. Quizá van a esperar a que termine la campaña", apuntó Barrera.

El estadio Jiboa fue parte del conjunto de escenarios que el gobierno central puso en remodelación. En San Vicente se trabajo sobre todo en la cancha.

Ese terreno de juego fue motivo de quejas de equipos que anteriormente tuvieron que visitar al Audaz. Fue en esa cancha donde Audaz le arrebató al Alianza el invicto de 42 juegos durante el Clausura 2018.

Cuando fue anunciado el trabajo de remodelación del estadio Jiboa, en mayo, el presidente del INDES, Jorge Quezada, dijo que los trabajos iban a concluir a mediados de julio. Pero hasta ahora no hay noticias sobre la finalización del mismo.