Audaz jugará como local en el Barraza, ante Águila

Audaz aún no resuelve el tema de la cancha para sus partidos como local en el Apertura 2018, por eso el equipo vicentino enfrentará al Águila este domingo en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, donde será local administrativamente.

En la cuarta jornada el Audaz programó su partido en el estadio Las Delicias, donde empató sin goles ante el Isidro Metapán.

“Es difícil ser local en una cancha que no conocés. Creo que la cancha nos afectó a los dos equipos y la lluvia que cayó terminó de arruinar todo lo que planificamos. Es urgente que logremos tener una sede fija, estamos dando ventajas que no debemos dar, pero eso no nos compete a nosotros", afirmó German Pérez, técnico del Audaz,luego del partido en Las Delicias.

El Audaz no puede jugar en el estadio Jiboa, la sede coyotera, por trabajos de reparación y aunque entrena en la cancha de Tecoluca tampoco puede jugar ahí porque ese escenario no tiene el aval de la Comisión de Escenarios Deportivos de la FESFUT.

De acuerdo al calendario de competencia, la primera jornada le correspondía jugar como anfitrión ante el Santa Tecla, pero debido a los trabajos en el estadio vicentino se hizo un cambio con los pericos, de forma que el juego se movió también a Las Delicias.