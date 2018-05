Audaz fue sancionado por disturbios contra cuarteta arbitral

El gerente de Audaz, Jaime Barrera, fue suspendido por la Comisión Disciplinaria de la FESFUT por seis meses, así como la prohibición de ingresar a cualquier estadio donde se practique el fútbol de primera división por igual tiempo luego que fuera reportado en la cédula arbitral por la cuarteta arbitral encabezada por el juez Ismael Alexander Cornejo de proferir insultos sobre ellos e incitar a la afición para insultarlos y agredirlos desde los graderíos del estadio municipal de San Vicente en el momento que abandonan los camerinos de dicho recinto deportivo el cual en la misma resolución disciplinaria ha sido suspendido por un juego de liga.



Cornejo aseveró en su informe arbitral que Barrera los insultó cuando llegó a pagar sus honorarios al detallar en su informe que "dicho dirigente, después de finalizado el juego, cuando nos encontrábamos en el camerino, llegó con una actitud negativa y prepotente a pagarnos; por esta razón le pedimos de inmediato que por favor saliera de los camerinos y que el recibo se lo haría llegar a la liga y así evitarnos de problemas" reza textualmente el informe arbitral. "Debido a esto, él nos dijo lo siguiente: ustedes, todos son unos grandes sinvergüenzas, eso es lo que son. Pues no les vamos a pagar, sinvergüenzas son. Allá voy a llegar a acusarlos a la federación a ustedes, y tengo pruebas, ustedes la tienen contra Audaz y ahorita voy a hacer público esto y le voy a decir a todos", destaca el informe referil.



Al respecto, Barrera dijo en su defensa que "definitivamente los árbitros mienten en su informe, en ningún momento he llegado a pagarles, para ello hay una persona encargada de pagar los honorarios de los árbitros, no puede acusarme de eso porque no es verdad. Vamos a apelar el próximo lunes, pediremos como Audaz encararlos para que nos enseñe el recibo y que muestre quién les ha cancelado", aseguró el gerente del equipo vicentino.



Además, el dirigente naranja aseveró que "nunca estuve con los aficionados para incitar a la violencia ni para que los insultaran o les lanzaran objetos, estuve en todo el partido junto al técnico (Carlos Romero) en el corralito que hay entre la pista del estadio y los camerinos bya que él estaba suspendido. Es una mentira más del árbitro que buscaremos el lunes desenmascarar ya que ha falseado su informe", acotó.