Audaz fue inscrito en el Apertura 2018 pese a tener dos demandas

El Audaz continúa con problemas del pasado. Dos jugadores que participaron en el Clausura 2018, el hondureno Milton Geovanny Palacios y el argentino Cristian Sánchez Prette, tienen demandado al equipo de Apastepeque. Uno, con el departamento jurídico de la Fesfut; el otro, ante la FIFA.

El Grupo LPG contactó a Palacios, quien reclama el pago de $10 mil 450 en concepto del salario correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Presentó su demanda el pasado 10 de julio.

“¿Cómo es eso que Audaz va a jugar y no ha firmado finiquito conmigo y con Sánchez Prette? A mí me deben 10 mil dólares y eso no se hace, los fui a demandar en la Federación y cómo es posible que estén inscritos. Si hicieron firmas falsas, lo siento por ellos. No es posible que digan que todo esté en regla solo porque el viejo (Pablo Herrera, presidente de Audaz y quien ocupará cargo en el próximo Comité Ejecutivo) está metido en la FESFUT”, dijo Palacios.

En cuanto a si tuvo oportunidad de llegar a un arreglo, Milton agregó: “A mí ellos me citaron (en la FESFUT) y fui por gusto, me quisieron dar solo $2 mil, no los agarré. Me vine de regreso a Honduras”.

El secretario de la FEFSUT, Luis Pérez, explicó que si Audaz pudo inscribirse es porque no ha sido vencido en un juicio.

“Si al momento de presentar la documentación para inscribirse, Audaz hubiese tenido la resolución de una demanda donde se le sentenciaba a pagar a uno o más personas, no se le habría permitido participar del torneo. Lo que ha ocurrido es que el equipo no ha sido vencido en un juicio, no existe una sentencia sobre los casos de Palacios y Sánchez Prette. En cuanto al jugador argentino, él estableció una demanda ante la FIFA y el máximo ente del fútbol no ha condenado a Audaz. La demanda está en curso y en proceso de contestación”.

VERSIÓN DE SÁNCHEZ

Desde Argentina, el jugador Christian Sánchez Prette, fue contactado por esta redacción para conocer su situación.

“Yo inicié una demanda por medio de FIFA, me deben todos los meses que estuve. Creo que con lo que me dieron únicamente mientras estuve no llego a cubrir la pretemporada, después no he cobrado ningún mes y solamente me mandaron un whatsapp para tratar de arreglar cuando les llegó la demanda de FIFA, pero me ofrecieron un cuarto de sueldo”, explicó.

“No he hablado ni tampoco voy a hablar, ellos saben lo que me tienen que pagar”, agregó.

Por su parte, Jaime Barrera, gerente de Audaz, justificó que la FESFUT le permitió a su equipo inscribirse porque aunque hay dos demandas, no hay una resolución en firme.

“Milton nos demandó ante la Federación el mismo día que teníamos fecha de inscripción. Mientras haya una demanda y no estás condenado, sos inocente. Nosotros dejamos un cheque certificado y en el desarrollo de la demanda bien nos gana la demanda o no, el dinero está. Sobre Sánchez, ya le respondimos a FIFA”, apuntó.