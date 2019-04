"Audaz debe creer que tiene buenos jugadores"

Seis partidos consecutivos sin ganar tenía el Audaz pero llegó el fin de su mala racha. Tres puntos con servicio a domicilio en Ahuachapán. No necesitó tener la pelota pero sí fue más eficaz que el FAS.

El gol llegó a los 67 minutos, tras el cobro de una falta directa. El autor, el capitán Christian Sánchez, quien la pasó mal el miércoles cuando pudo dar el triunfo en el Jiboa ante Limeño, esta vez anotó y se redimió.

Sánchez fue el más buscado al final del partido y comentó cómo se sentía antes de encarar este juego. "En esos momentos uno tiene que ser fuerte de mente porque psicológicamente te afecta, estábamos a tres minutos de ganarle a Limeño (entre semana) pero no anoté el penal. Solo los que no se paran frente a una pelota no fallan", mencionó.

"Prometí que me entregaría al 100 por ciento y acá están los tres puntos que dejé escapar, ahora se sumó y hay que felicitar al equipo por el esfuerzo", dijo.

Sánchez Vizcarra mencionó que el equipo urgía de este buen resultado: "Creo que es muy importante, ya mereciamos un resultado así, el equipo había trabajado para eso pero el resultado no estaba a nuestro favor. Nos costó ganarle a un equipo grande como FAS, que dominó el partido, pero estuvimos bien parados".

El próximo duelo de Audaz es ante un Firpo que está presionado con el descenso.

"Ahora a pensar en Firpo. Debemos disfrutar y prepararnos ya para un partido difícil porque Firpo está peleando el descenso, pero (nosotros) debemos estar mentalizados en clasificar y ahora, poco a poco, estamos a un paso también pero falta mucho", afirmó.

APROVECHARON BALONES AÉREOS

En tanto, el entrenador Pablo Quiñones dijo que "este partido es especial para todos nosotros, necesitábamos los tres puntos como el agua para el campo. Como equipo humilde queremos clasificar, totalmente las felicitaciones para los jugadores".

"Si bien estábamos limitados en ataque, le dije a los muchachos que aprovecháramos las jugadas a balón parado. Me alegro mucho por Christian porque el miércoles lo criticaron mucho", defendió el míster suramericano.

Del rival, el DT dijo: "En FAS maneja su fútbol Aimar y por eso trabajamos para cortarle los circuitos. Destaco mucho la entrega, este equipo tiene el deseo de superarse, hicimos buen partido, quizá faltó tener más la pelota pero fuimos eficaces".