Atractivo menú en la liga de plata

Este domingo se disputarán los partidos de ida de la fase semifinal del Clausura 2017 de la segunda división, última escala para conocer a los postulantes al título y candidato para ascender a la primera división para la campaña 2017-2018.El Independiente es el principal favorito porque se mantiene en contienda por asegurar el título tras una buena fase regular y porque es el actual campeón. Si consigue el cetro del Clausura 2017 ascendería de forma directa, en caso de perder su serie ante el Once Municipal, tiene el derecho de pelear en otra serie finalísima el cupo disponible que dejó el UES.El Once Lobos eliminó en la tercera fase al Atlético Comalapa, mientras que el equipo de Apastepeque, San Vicente, empató los dos partidos de la fase anterior ante el Once Municipal y llegó a estas instancias porque terminó en mejor posición en la tabla general.El duelo entre yuqueros y apastepecanos se disputará este domingo a partir de las 11 de la mañana en el estadio Once Lobos de Chalchuapa.El otro partido de la fase semifinal lo disputará el Independiente, actual monarca de plata, frente al Once Municipal de Ahuachapán.Según Juan Sarulyte, técnico del Once Municipal, sus pupilos tienen alto potencial para pelear por el título y por el ascenso.“Este equipo dará mucho de que hablar, queremos llegar a la final, respetamos al Independiente porque es el campeón, pero queremos hacerle daño en nuestra cancha”, dijo el estratega.Esta es la programación de los partidos de ida de la afse semifinal para este domingo.Once Lobos vs. Audaz (11:00 a.m.)Once Municipal vs. Independiente (3:30 p.m.)