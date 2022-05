Atlético Marte espera mantener la base del equipo para Apertura 2022

El Atlético Marte ya piensa en el próximo torneo. Cerrarán el Clausura 2022 sin opciones de poder clasificar a los cuartos de final. Lo hará frente a Metapán, un equipo que empezó con el tema del descenso entre ceja y ceja y que ahora solo piensa en llegar de la mejor manera a la fase definitiva del certamen.

El conjunto carabinero volvió a la primera división en el Apertura 2020 gracias a un trueque con El Vencedor y desde entonces no ha clasificado a ninguna fase decisiva de la primera división.

"Desde el momento que supimos que los números ya no nos daban para poder clasificar a los cuartos se inició un proceso de valoración para la próxima temporada", informó Miguel Ángel Anaya, representante del Atlético Marte en la primera división.

El portavoz del conjunto marciano aseguró que como institución son conscientes de las falencias que tuvo el equipo en este torneo, por lo que aseguró, buscarán reforzar esos puntos flacos para llegar nuevamente a las fases decisivas.

La última vez que Atlético Marte alcanzó las semifinales del torneo fue en el Apertura 2013, cuando incluso terminó como líder del certamen bajo el mando de Guillermo Rivera. No obstante, Miguel Amaya asegura que se piensa a largo plazo con el equipo, por lo que esperan mantener una buena base del plantel para el Apertura 2022.

"Creemos que las falencias que tuvimos como equipo estuvieron sobre todo en la delantera y también vamos a reforzar la media. Esto lo estamos tratando de llevar como un proyecto, entonces van a haber unas modificaciones, pero vamos a mantener la base del equipo", indicó.

DT, EN STANDBY

Al respecto del futuro del técnico Nelson Ancheta, actual DT del equipo, Miguel Anaya admitió que es un tema que está en modo "espera". La dirigencia espera el informe de Ancheta para luego evaluar la temática.

"Eso como junta directiva lo hemos dejado en "Standby" porque vamos a esperar el informe del cuerpo técnico, para ver cuales son las situaciones que ellos consideran que no fueron las indicadas. No obstante, estamos conscientes de que el profesor Nelson Ancheta y su cuerpo técnico hicieron todo lo posible, tuvimos falencias en el ataque y eso no es responsabilidad del técnico y de su equipo".

"Vamos a esperar hasta que termine el torneo y la próxima semana vamos a sentar a discutir, según el informe del profesor Ancheta, la continuidad o no de él en el equipo", agregó.

EL RETO

Atlético Marte espera mejores resultados el próximo torneo, porque quieren recuperar "la identidad" del club que tiene entre sus vitrinas ocho títulos de primera división.

"Marte es un histórico y lo que queremos es recuperar la identidad, como junta directiva tenemos el reto que Atlético Marte vuelva a estar dentro de los finalistas del torneo, nosotros estamos trabajando pensando en un proyecto y planificamos lo que queremos vamos a tener excelentes resultados", concluyó.