Atlético Marte busca su primer triunfo en segunda división

Tras dos jornadas en blanco en el arranque del Apertura 2018 de la segunda división y ubicarse en el fondo de la tabla del grupo A, el Atlético Marte buscará este domingo por la tarde sumar el primer triunfo del certamen en su vista al Racing Junior que junto al Apopa y Brujos Mario Calvo comandan el pelotón.

Los marcianos cayeron en el debut ante el Municipal Ilopaneco en condición de visitante, mientras que el pasado domingo, en el marco de la segunda fecha, perdieron 2-0 ante el Alacranes 33, en Apopa.

El conjunto de Armenia marcha líder e invicto, ganó al Alacranes 33 en la primera fecha en casa y en la segunda fecha empató de visita ante el San Pablo Municipal.

El Apopa recibe en el estadio Joaquín Gutiérrez al Alacranes 33 y buscará mantenerse en la racha invicta y liderar el grupo, mientras que el Brujos Mario Calvo, recibe en Izalco al Ilopaneco.

El Once Lobos, recibe al Vendaval, con sed de triunfos tras la caída por goleada 5-0 de la fecha pasada ante el Santa Rosa Guachipilín.

“Nunca nos habían anotado cinco goles, jamás, no hay excusas futbolísticas, me hicieron falta diez jugadores, saqué once de competencia e hicieron un pésimo partido, los cambios no me funcionaron, los culpables somos nosotros, el resultado está ala vista y queda disculparnos, pero trabajaremos fuerte para sacar el resultado en la próxima fecha y pedimos a la afición que nos acompañe”, dijo César Acevedo, técnico del equipo yuquero.

MARCA EL PASO

Mientras que en el grupo B, el Dragón se impuso con goleada en condición de visitante ante el Topiltzín (1-5) y hoy ayer la tarde empató 1-1 ante el Independiente.

El Platense suma seis puntos tras dos triunfos en el torneo y hoy recibe al Liberal de Quelepa que sumó un aguerrido empate la fecha pasada ante El Vencedor.