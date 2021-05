Atlético Marte anunciará bajas, altas y su nuevo DT a finales de mayo

Atlético Marte confirmará su nómina de altas, bajas y el nombre de su nuevo director técnicos hasta finales de este mes, como parte de la planificación que ha laborado para competir en la temporada 2021-2022 que iniciará tentativamente el próximo 24 de julio.

Roberto Carlos Domínguez, miembro de la junta directiva y representante del equipo bandera ante la Primera División profesional confirmó la salida de cinco jugadores que han sido notificados que no seguirán con el equipo azul y blanco.

¡Muchos éxitos! ����



Gracias @TonyRoque42 por tu entrega a este club durante esta temporada.



Te deseamos el mejor de los éxitos en tu carrera y en la nueva por venir de ser papá. ������ pic.twitter.com/L6IzbeQ57T — Atlético Marte Oficial (@CDMarteOficial) May 20, 2021

"Se ha notificado por el momento a cinco jugadores que no seguirán más con el equipo, entre ellos está el portero Rolando Morales a quien sse le notificó este jueves que no continuará con el plantel, el colombiano Argenis Alba en la zaga central, José Isaac Portillo quien al final jugará con otro equipo en el Apertura 2021, al igual que Anthony Roque quien también no seguirá con Atlético Marte y Cristian Bernabé que casi no tuvo oportunidad de jugar", externó el dirigente nacional.

Domínguez dijo además que la nómina preliminar de bajas podría ascender a 10 jugadores ya que el resto de las bajas lo deberá confirmar el nuevo director técnico de los azulones.

| Comunicado | ⚠️��️



Atlético Marte informa la no continuidad del profe Cristian Domizi.



Le deseamos lo mejor de los éxitos en sus proyectos a futuro.



¡Juntos somos más fuertes! �� ��#MásGuerrerosQueNunca #JuntosSomosMásFuertes #VamosMarte #CreerCreerYCreer #MustangAzules pic.twitter.com/yBd9ineZXP — Atlético Marte Oficial (@CDMarteOficial) May 12, 2021

"Habrá cinco jugadores más que posiblemente no seguirán con el equipo, pero será una decisión del nuevo técnico que se contratará ya que él deberá observarlos antes para tomar una decisión definitiva", externó.

Sobre las altas, Domínguez aseguró que "estamos buscando tener una columna vertebral que sostenga al plantel, estamos hablando de un portero, un zaguero central, un volante y dos delanteros de peso, lo único que puedo adelantar es que serán jugadores con mucha experiencia en la liga y que hagan diferencia dentro del plantel", indicó.

Atlético Marte fue el equipo que menos puntos hizo durante la temporada 2020-2021 tras sumar 23 unidades. Foto: El Gráfico

Sobre la continuidad de sus dos jugadores revelaciones en el ataque, el paceño Edgar Valladares y Wilmer Novoa, el representante de los marcianos aseguró que "ambos tienen contrato vigente y seguirán con el equipo. Será justo que se mejoren sus condiciones contractuales, ellos han aceptado, pese a que hemos recibido ofertas de otros equipos por ellos, los jugadores están contentos con el ambiente del equipo", acotó.

El dirigente de los marcianos confesó además que en el tema del nuevo técnico se ha acordado que se anunciará en los próximos 10 días, mientras tanto la dirigencia marciana sigue buscando alternativas para reforzar mejor al equipo que estuvo participando en la temporada anterior.

"Tenemos una lista amplia de técnicos que podrían llegar al banquillo del equipo, son cinco técnicos nacionales y cuatro extranjeros. Entre los nacionales cada uno de ellos tiene la experiencia suficiente para llevar a cabo nuestro proyecto; de igual manera los técnicos extranjeros, inclusive hay uno de origen europeo que ha mandado su hoja de vida, es por ello que se está evaluando a cada uno de ellos para contratar a la persona que pueda dirigir este proyecto", destacó el dirigente nacional quien admitió que el nombre de Nelson Ancheta suena fuerte para llegar al banquillo marciano.

"Es uno de los candidatos, pero hasta el momento no se ha sentado con él ni con nadie, solo ha existido pláticas preliminares con algunos de los candidatos pero la decisión final se tomará y se anunciará en un solo paquete a finales de este mes", indicó.