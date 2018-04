Atención aficionados del Águila: James Cabezas dice que le gustaría regresar

El delantero colombiano James Cabezas conversó con EL GRÁFICO sobre su experiencia actual en el balompié hondureño, sus recuerdos de El Salvador y su salida del Águila, equipo al que confesó le gustaría regresar en el futuro.

Cabezas jugó un total de 42 partidos, entre dos torneos cortos, y 3 mil 79 minutos con la escuadra emplumada, anotando 18 goles en el año 2017.

Ahora en el Juticalpa, club de la primera liga de Honduras, James lleva varios partidos como titular, tres dianas y una asistencia, y sueña con la liguilla. Pero también sueña con un retorno al Águila.



¿Qué tal ha sido la experiencia en el Juticalpa de Honduras?

Como sabrás, el Águila es uno de los equipos representativos de El Salvador, mientras que el Juticalpa es uno de los que está en la lucha. Ha sido una buena experiencia, he marcado goles y la adaptación ha sido rápida, el mismo clima y la afinidad con los jugadores también ha sido buena.

¿Cómo te va en el plano deportivo, estás satisfecho?

Estoy agradecido con el profe (Mauro Reyes, sustituido por Ramón "Primitivo" Maradiaga) que me contactó y me he sentido cómodo. He jugado todos los minutos que he podido en cancha hasta que me lesioné, sufrí un desgarro, pero ya pronto vuelvo a jugar. Esperamos entrar en la liguilla, vamos por buen camino (están a tres puntos de puestos de clasificación).

¿Cuál ha sido tu rendimiento a nivel individual?

Llevaban tres partidos cuando yo llegué y ya jugué seis partidos y llevo tres goles y una asistencia, o sea que tengo una efectividad de 50 por ciento. Acá son solo diez equipos y se juega seguido como en El Salvador, domingo y miércoles, y quizá eso me pasó factura (con la lesión) pero ya estoy de vuelta.

¿Aún sigues al Águila?

Claro, siempre tengo notificaciones en mi teléfono de su Instagram y Twitter y me siento un poco mal porque no se está pasando un buen momento, pero son buenos jugadores. Hablo mucho con Santos (Ortiz), Benji (Villalobos) y el colombiano (José Andrés) Ramírez, con quien jugué en nuestro país.

¿Qué es lo que más recordás de tu paso por el Águila?

Pese a los altibajos, me sentí bien allá y le agarré amor al equipo. Había mucha unión como grupo, lastimosamente nos quedamos en semifinales. Recuerdo que la gente perdía la paciencia rápidamente, pero es normal en los aficionados que sean exigentes, y aún así se sentía el calor humano en cada cancha que visitamos.

Recuerdo mucho el gol que le hice al Alianza en el Cuscatlán, es de los que más tengo en la retina.

¿Cómo se dio tu salida? ¿Hubo alguna diferencia con la dirigencia?

En la parte dirigencial fui claro y le pregunté al presidente (Pedro Arrieta) si yo seguía o no, pero me dijo que el profe (Osvaldo) Escudero quería otros jugadores y había dejado una lista y no estaba en ella. Esperé dos semanas a que me pagaran mi salario antes de ir a mi casa y ahí fue que pregunté sobre mi situación.

Me dijeron, de forma cortés, que ya no seguía por mi rendimiento, pero metí 20 goles en un año y no sé si eso fue no cumplir.

Pero pese a todo, estás pendiente... ¿Te gustaría regresar al país, al Águila?

Siempre estoy pendiente y me sentí muy bien en Águila y en la parte deportiva nos hicimos como una familia. Tengo muchos deseos de volver a El Salvador. Si se diera una oportunidad de volver, iría, ya que le tengo un cariño especial al equipo. Fue un año muy lindo en el que no se logró el campeonato pero estuvimos cerca.

¿Cuál es tu situación actual en el Juticalpa?

Tengo firmado por un año y tengo cláusula de salida a mitad del año y si me favorece a mi familia y a mí se puede seguir o puedo salir. Uno siempre busca lo mejor para la familia y para uno.