Asprilla defiende a James y llama “tronco” a Casemiro

Faustino “el Tino” Asprilla, exestrella con la selección Colombia, respaldó a su compatriota argumentando que no está jugando en la posición en la que brilló en el Mundial de Brasil y en la que conveció al madridismo de su fichaje.“Cuando a James lo fueron a comprar, lo compraron porque salió goleador de un Mundial, porque hacía goles, porque metía centros y porque ponía goles a los demás. Si lo fueron a comprar porque lo iba a convertir en un volante de marca, papito, agarre sus maletas. Uno juega a lo que uno sabe hacer", dijo para la cadena ESPN.Asprilla le comparó con Casemiro y menospreció al brasileño: “James no es volante de marca. ¿Qué quieren, que recupere los mismos balones que ese tronco de Casemiro? No puede ser que le pidan eso a un jugador como James".No es la primera vez que el exjugador colombiano arremete contra un futbolista del Real Madrid para ponderar a James. En agosto del año pasado, en una entrevista en Onda Cero, afirmó: "Que James sea capaz de decir 'póngame tres partidos seguidos, cuatro partidos'. Si no es capaz James y juega muy mal... Ahí sí, que lo saquen y que lo manden al Castilla o a otro equipo, pero que le den la oportunidad... Porque cuando llegó al Real Madrid con Ancelotti se la dieron y no es casualidad que con Ancelotti juegue bien y que al año siguiente coja y agarre el equipo Zidane y ya juegue mal... Uno tiene que tener un poquitito de paciencia y hasta de respeto, porque no sé cuántos años... Karim Benzema lleva seis, siete años en el Real Madrid y en los primeros dos años de Benzema tenían que devolverlo para el Lyon... Lo aguantaron, lo esperaron...".James parece estar viviendo sus últimos días en el Real Madrid. Según RCN, el colombiano ya tiene un principio de acuerdo con el Manchester United.Mirá el video con las declaraciones de Asprilla, aquí: