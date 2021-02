Aspirante de Jucuapa se refuerza con un atacante ghanés

El Aspirante de Jucuapa de la segunda división de nuestro país ha contratado al jugador de origen ghanés, George Martin Ankamah, un centro delantero de 27 años que ha militado en la cuarta división de los Estados Unidos con el equipo Pachuca Houston (filial del club mexicano Pachuca de Hidalgo) de la United State Soccer League (USSL), una liga equivalente a la cuarta división del fútbol profesional de los Estados Unidos y que ha arribado al país desde la semana anterior para unirse a la pretemporada del equipo que dirige ela nacional Carlos Martínez.

"El jugador está viviendo en Houston junto al colombiano Jose Bautista Balanta de 23 años un volante de marca, ambos juegan en la cuarta división, el jugador africano estuvo en el Houston Pachuca de Houston y creemos que nos puede aportar mucho al equipo, él y Bautista Balanta han jugado juntos allá y la verdad estamos contentos con su llegada” manifestó el doctor William Guzmán, presidente del Aspirante.

Acerca de la manera en que se logró contactar con el atacante ghanés, el dirigente y médico oriental afirmó que “todo se ha hecho a través del contratista Raúl Flores, un salvadoreño nacido en San Miguel y residente en los Estados Unidos quien nos ha ayudado en su llegada”, comentó Guzmán quien confirmó que el jugador ghanés formará pareja con el hondureño-salvadoreño Williams Reyes en el ataque jucuapense.

George Martin Ankamah le dijo a este rotativo sus deseos de triunfar en el fútbol salvadoreño al cual ha llegado apuntando alto.

“Contento de haber llegado a El Salvador, es la primera vez que llego a jugar a esta región y me siento afortunado de ser parte del equipo Aspirante. Trataré de aportar mucho ya que mi idea es poder jugar en primera división, me siento bien, la gente me ha recibido de gran manera, me gusta la comida y el clima de San Miguel”, expresó entusiasmado el atacante africano nacionalizado estadounidense pero nacido en la ciudad de Kumasi, Ghana y que el próximo mes cumplirá 28 años de edad.

Junto a Ankamah llegó también el colombiano José Bautista Balanta, un volante de marca de 23 años y quien completará la cuota de jugadores extranjeros a que tienen derecho los equipos de la segunda división.

“Me siento feliz de haber llegado a El Salvador, uno siempre llega a una liga a buscar aportar al equipo que confía en uno y agradecido con la gente del Aspirante por haberme abierto sus puertas para jugar en El Salvador”, destacó el mediocampista colombiano quien militó en el Atlético Katy de Houston también de la USSL.