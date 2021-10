Asociaciones exigen investigación sobre el caso Jimena Rodríguez

Diferentes asociaciones feministas como Alerta Raquel, Asociación de Mujeres Ixchel, Las Mélidas se pronunciaron sobre la desaparición de la futbolista salvadoreña Jimena Rodríguez, ex integrante de equipos de la Liga Femenina como Alianza Women, Atlético Marte y Sonsonate, quien desapareció el pasado domingo por la noche en la colonia Quezaltepec de Santa Tecla después de disputar un partido amistoso en la cancha de esa localidad.

La conferencia de prensa tuvo como objetivo visualizar ante los medios de comunicación el caso de Jimena Rodríguez y así mismo, exigir una exhaustiva investigación del caso por parte de las autoridades del Estado.

"A las futbolistas también nos desaparecen. Subrayamos que no es la ropa que usamos, no es la hora, no es el lugar, es porque somos mujeres, es la inseguridad y la violencia que vivimos en el país", dijo Pamela Ramírez, una de las representantes de las organizaciones que se pronunciaron sobre el caso.

"La problemática de las desapariciones ha tocado al fútbol femenino de El Salvador, queremos pronunciarnos ante la desaparición de Jimena, pues la violencia hacia las mujeres deportistas salvadoreñas se ha extendido a la desaparición", agregó Edith Erizondo, representante de Las Mélidas.

El conjunto de organizaciones también pidió una "información frecuente y continua a cerca de las investigaciones de su desaparición para su familia y amigos. Queremos estar informadas, por eso llamamos a la sociedad a que nos acompañen a exigir la búsqueda, investigación e información a las autoridades competentes. También pedimos que no se olvide el caso de Jimena", agregó Yamileth Ramírez.

NO HAY NOVEDADES

Según expusieron ante los medios, aún no hay avances e indicios sobre el paradero de la futbolista, pero aseguraron que el caso ya está siendo investigado por las autoridades.

"Todavía no hay indicios de donde se pueda encontrar Jimena, pero su caso ya está activado", informaron.

APOYO DE LAS FUTBOLISTAS

Según detallaron en la conferencia de prensa, varios torneos amateur de diferentes zonas del país han suspendido sus actividades para este fin de semana, donde esperan pronunciarse nuevamente el próximo sábado 30 de octubre en la Plaza Las Américas, mejor conocido como el monumento a El Salvador del Mundo.

"Queremos que se emprenda una búsqueda exhaustiva e intensa del caso de Jimena , la buscamos y la queremos con vida", dice otra de las representantes de Alerta Raquel.

"Hemos hecho un enunciado para que la liga mayor de fútbol femenino apoyara suspendiendo los partidos de este fin de semana para que nos pudiéramos reunir en El Salvador del Mundo por el caso de Jimena, los de fútbol amateur de diferentes torneos ya suspendieron los torneos, para que lleguemos el día sábado a pronunciarnos por Jimena", informaron.