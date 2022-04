Así sufrió el "Kun" Agüero el partido City-Real Madrid

Agüero nunca ha perdido el buen humor. Se dedica a sacarle el jugo a la tecnología, con su habitual desparpajo. Se ríe y hace reír a los demás. Crea contenidos en Twitch, la plataforma de streaming en directo más popular y más grande del mundo. En ese espacio y vía Star+, comentó el partido de ida de la semifinal de la Champions League entre Manchester City, club en el que es considerado una leyenda, y Real Madrid.

En un momento apareció Mario Balotelli, crack del fútbol italiano que hoy juega en Turquía, a los 31 años. Medio en broma y medio en serio, Agüero le preguntó: “¿Y si te llama Román?”. Lógicamente, aludía a Riquelme, el vicepresidente de Boca. Y el delantero reveló: “Me gustaría jugar en Boca. Si me llama Román yo voy. Todos los niños en Europa crecieron viendo videos de Maradona, Riquelme... y yo cuando era pequeño ya conocía el club por ellos. Siempre dije que un año quiero vivir mi vida ahí”.

Sergio Agüero, como solía hacerlo sobre el campo de juego, brilló. Reaccionó en vivo a lo que sucedió en el mágico 4-3 de Manchester City sobre Real Madrid en Inglaterra. Le “habló” a Josep Guardiola y elogió de un particular modo a Karim Benzema, sobre todo luego de que picara el balón en el penal que convirtió: “qué hijo de mil...”. Y dejó un análisis global, poniéndose la camiseta celeste de los citizens: “Terminó el partido. Un partidazo. El 4-3 parece mucho pero es como ganar 1-0. Se ganó; eso es lo importante. Ahora en la cancha del Madrid, vamos a reaccionar”.

Luego de la enésima situación de peligro del cuadro de Manchester: “El Madrid es un colador: le entra agua por todos lados”.

Una broma para Ibai Llanos, el streamer número uno de España, simpatizante de Real Madrid: “Ahora lo voy a llamar por teléfono, ja”. Más tarde: “¿Qué onda, Ibai? Son un colador, ¿eh?”.

Elogio a Modric: “¡Qué bien juega, la c... de su madre!”.

Una oportunidad desperdiciada por Phil Foden: “Noooooooooo. Ahora sí, ¡agarrate la pelada, Pep!”.

El golazo de Foden: “¡Foden, car..., mi príncipe azul, mi pollito. Bien, Foden. Te dije, Mario: Foden empezó a jugar porque le pedí a Pep que lo pusiera más”.

Previamente al golazo de Vinícius: “Kiricocho, kiricocho, kiricocho... ¡No te puedo creer! ¡Mirá vos! Qué golazo que hizo el hijo de mil de Vinícius... Mamá... Le tendríamos que haber pisado el botín o algo”.

Y cuando apareció Balotelli, ex jugador del City, durante la segunda mitad, el ex atacante surgido de Independiente le dijo: “Vos tendrías que haber jugado para la selección argentina. Acá nos gusta la gente loca y vos sos un loquito lindo”. Su figura era compartida con las imágenes del partido y los relatos y comentarios de fondo. La experiencia es múltiple: por momentos, la atención está dividida entre los comentarios risueños de Kun y lo que sucede en el campo de juego, con la frialdad del análisis.

Claramente, cuando el partido no cumple con las expectativas generales, charlas distendidas como las que aporta Agüero dejan a un lado al fútbol. El mundo de la comunicación va hacia ese lado.

El presente de Sergio Agüero está cada vez más lejos del fútbol, por eso Kun se concentra en actividades que disfruta. Tiene tiempo libre. Encontró un pasatiempo en su faceta de streamer y, además, juega bastante al golf.

Más allá de eso, volvió a responder algunas preguntas de aficionados. La principal: ¿cómo está su corazón?

“Bien, pero me molesta de vez en cuando. Porque el otro día hice un movimiento raro y me tocaba acá y me molestaba. Pero creo que está bien. Por ahora el médico no me llamó, y eso quiere decir que está funcionando. El tema es que yo no sé si cuando me estoy por morir el chip funciona. Imagino que sí, que si me estoy por morir le debe funcionar el chip como ‘che, se está muriendo’... No sé qué harán. Estoy en Miami, y el doctor, en Barcelona. No sé qué mandará; unos aviones raros para que llegue acá... ¿Volver a jugar? No lo sé todavía”.