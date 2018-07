Así sería el once titular del Alianza para el Apertura 2018

De la base del Alianza campeón del Clausura 2018, el equipo de Jorge "el Zarco" Rodríguez ha tenido retoques durante los últimos días, pero su estructura se conserva, lo cual quedó demostrado en el partido del pasado domingo ante el Municipal de Guatemala.

Ante la salida del delantero paraguayo Gustavo Guerreño y el lateral izquierdo Alexander Larín, Rodríguez ha hecho ajustes.

El once titular que presentó Alianza el domingo es el que más apunta para el debut del Apertura 2018. Eso sí, nada está escrito y el entrenador albo gusta de la competencia y su filosofía no cambia: "juega el que mejor haya entrenado en la semana".

Faltan 20 días para el arranque del Apertura 2018.

EL ONCE TITULAR DEL ALIANZA

Alianza formó en la IV Copa "Burra" Rivas con Rafael García en la portería; Rudy Clavel, Henry Romero, Iván Mancía y Jonathan Jiménez, en la zaga; Marlon Cornejo, Narciso Orellana, Marvin Monterrosa y Óscar Cerén, en la media; más Rodolfo Zelaya y Bladimir Díaz, en ataque.

Durante el juego hubo variantes. Daley Mena no jugó de delantero -como se le conoció con Audaz- pero sí apareció por banda derecha como relevo de Cornejo; Hérbert Sosa entró por Díaz como acompañante de Zelaya por unos minutos, pero unos metros atrás; Juan Carlos Portillo llegó por Cerén en banda izquierda; Isaac Portillo por "Chicho" Orellana en la contención; "Polaco" Marroquín por Clavel como lateral derecho y "Puma" Peña por Fito.

El resto se quedó sin jugar y vendrán dos o tres partidos más para tener también sus minutos. El jueves, Alianza enfrentará al Platense en el Cuscatlán (10:00 de la mañana) y sábado o domingo está por confirmar otro rival, antes de devolder la visita a Rojos en Guatemala el 22 de julio.

La otra versión de Alianza

En su gira por Estados Unidos, cuando no había iniciado oficialmente la pretemporada pero ya se contaban con los cuatro fichajes, Alianza jugó dos partidos contra Olimpia.

Más allá de los resultados registrados (2-4 en contra y triunfo por 3-1), Rodríguez presentó dos once titular con variantes. En parte, influyó que el capitán albo, Fito Zelaya no pudo viajar a la gira.

En el primer partido, Alianza se presentó con Rafa García, Clavel, Romero, Ferreira, Jiménez, Mena, Isaac Portillo, Orellana, Monterrosa,

Peña y Díaz.

Y en el segundo juego, alineó con Arroyo, Clavel, Romero, Mancía, Jiménez, Cornejo, Orellana, Sosa, Monterrosa, Cerén y Díaz.

En resumen, de los tres juegos que ha sostenido Alianza tras el título, han repetido en todas las presentaciones seis jugadores (Clavel, Romero, Jiménez, Orellana, Monterrosza y Díaz).