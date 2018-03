Así se prepara la barra del Santa Tecla para la final del Clausura 2017

UN EJEMPLO EN EL FÚTBOL NACIONAL

Con un grupo formal que apenas supera los 70 integrantes, el Infierno Verde alista los banderines, pancartas y la pólvora (si se logra la tercera corona) para apoyar este domingo al Santa Tecla en su última parada en este Clausura 2017, donde enfrentará al Alianza.Liderada por una mujer, la tecleña Marta Edith Sánchez, la barra oficial del Tecla se dispone a viajar este domingo en cuatro buses rumbo al estadio Cuscatlán, sede de la final de este campeonato, partiendo dos unidades de transporte desde el parque deportivo El Cafetalón y otras dos desde el parqueo de Las Delicias, sede tecleña. Se reunirán a las 12:00 del mediodía.La presidenta del grupo de aficionados comentó que el Infierno Verde se quiere hacer sentir en el "Coloso de Montserrat", aunque lamentó que "no tenemos ayuda del club, aunque seamos reconocidos como barra". Cree que esto se debe a la poca recaudación en taquilla del club, por lo que no les dan entradas gratis ni para los juegos de local."Somos pocos, por eso nos hemos puesto una cuota para llevar banderines, vejigas, pancartas y si Dios permite que seamos campeones, tendremos pólvora", dijo Sánchez, quien indicó que a esta afición organizada la integran entre 60 y 75 personas. "Siempre somos los cuerudos", agregó.Por su número reducido, las actividades de la barra se limitaran a elaborar pancartas y otros materiales para llevarlos al estadio Cuscatlán, por lo que han invertido $400, aunque esperan por lo menos quemar pólvora en el popular Paseo El Carmen la noche del domingo, si el club queda campeón.Sánchez manifestó su emoción por ser de las pocas mujeres involucradas en una barra organizada y, en su caso singular, presidenta de la misma."Es un orgullo que una mujer tome las riendas de un grupo, porque en El Salvador se escucha que solo hombres (están al frente). Este es un premio que se hayan fijado en mí, ya tengo dos años en este cargo", valoró.Sobre su experiencia en la final del Apertura 2016, ante los albos, comentó que sintió que "la piel se me puso eriza y es que Alianza tiene una barra grande, una de las mejores de El Salvador. Nuestro grupo era grande de corazón pero nos sentíamos reducidos".