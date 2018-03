Así se prepara Águila para recibir al Chalatenango

Tras el parón generado por el impase entre la Primera División y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), los equipos que no jugaron el pasado fin de semana se mantienen en constante actividad para no perder la forma física, y entre ellos está el Águila.El capitán Deris Ariel Umanzor y el volante Érick Enrique Villalobos se mantienen en trabajos aparte superando sus lesiones, pero el resto del nido, comandado por el estratega Osvaldo Escudero, no cesa las labores para llegar en la mejor condición ante el Chalatenango, en juego programado para este domingo."Tras la reprogramación estamos pensando en el partido que se nos viene. Hemos estado entrenando fuerte, físicamente hemos estado un poco bajos y esperamos aprovechar esta semana que ha sido larga para estar bien físicamente", dijo el mediocampista Jefferson Polío, uno de los llamados a protagonizar este fin de semana.El plantel se encuentra en una semana clave, ya que con el descanso de la liga los emplumados han podido enfatizar en la condición atlética y la resistencia, un aspecto que les ha pasado factura, sobre todo en el segundo tiempo de algunos partidos.Y ante la ausencia de los seleccionados nacionales, que viajan al juego amistoso ante Canadá, "el Pichi" tendrá que recomponer su línea defensiva y la mediacancha. Por ello Polío tendrá luz verde para aparecer, al igual que el juvenil Kevin Berríos, que ya debutó."Ya cumplí el sueño de debutar, que es algo que anhelaba desde pequeño. Gracias a Dios se me hizo realidad y ahora debemos trabajar con humildad", expresó Berríos en una entrevista con su club.