Así se jugarán las semifinales de la Liga de Campeones de Europa

NYON (SUIZA). El sorteo de la Liga de Campeones deparó hoy el cruce más esperado -y tal vez temido- que podían ofrecer las semifinales: elderby entre el Real Madrid y el Atlético, que se enfrentarán en el máximo torneo de clubes del fútbol europeo por cuarta temporada consecutiva.Mónaco y Juventus de Turín chocarán en la otra semifinal de la Champions, según determinó el sorteo realizado en la sede de la UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado) en la ciudad suiza deNyon.ElRealMadrid, campeón de la última edición, será local en el primer partido en elSantiago Bernabéu, que se jugará el 2 mayo, mientras que la revancha se disputará el 10 en el Vicente Calderón, estadio del Atlético.La Juventus, finalista en 2015, comenzará su serie ante el Mónaco como visitante el 3 de mayo y definirá en Turín seis días después.Las manos del mítico ex jugador galés IanRush colocaron una vez más frente a frente a los dos clubes más importantes de la capital española. Ambos equipos se cruzaron ya en las últimas cuatro ediciones del torneo y siempre salió vencedor elReal Madrid.El Atlético, derrotado en las finales de 2014 y 2016 y en los cuartos de 2015, buscará tomarse finalmente revancha en su sueño de conquistar por primera vez la Liga de Campeones. Pero el conjunto blanco, máximo ganador del certamen con 11 títulos, quiere convertirse en el primer equipo que defiende la corona desde la introducción del nuevo formato.En la otra llave parte como favorita la Juventus, que cayó hace dos años en la final ante elBarcelona y busca levantar su primer trofeo continental desde 1996 y el tercero en su historia. Sin embargo, el joven y talentoso Mónaco quiere dar el golpe y acceder a una nueva final tras llegar al partido decisivo en 2004.El equipo monegasco, que nunca ganó la Champions, busca además tomarse revancha de la eliminación que sufrió ante la Juve en los cuartos del 2015. "Será una revancha, claramente", dijo el vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev. "Somos mejores que hace dos años, no hay dudas de ello".El sorteo de hoy implica que no habrá final madrileña en la Champions, pero garantiza la presencia de un equipo español por cuarto año consecutivo en el duelo decisivo.En la final jugada en 2014 en Lisboa, elRealMadrid se impuso al Atlético por 4-1 en la prórroga después de que Sergio Ramos lograra un agónico empate en el cierre del tiempo regular. Fue la famosa "Décima" del equipo blanco. "¡Vamos! Let's do this!", tuiteó hoy Ramos apenas conocido el resultado del sorteo.En 2015, elBarcelona conquistó la Champions al vencer a la Juventus por 3-1 en Berlín y en 2016 volvieron a encontrarse los equipos madrileños, con triunfo del RealMadrid en Milán por penales tras un empate 1-1.La final de la competición de clubes más prestigiosa de mundo se celebrará el 3 de junio en Cardiff, en el Estadio Nacional de Gales.De acuerdo con el sorteo, el ganador del Mónaco-Juventus hará formalmente de local en la final.