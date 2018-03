Así se dio el fichaje de Henry Romero con Alianza

Milton Meléndez es el actual director deportivo del Alianza y después de un martes bastante agitado por el fichaje de siete jugadores , el también ex jugador albo se tomó un momento para habla con EL GRÁFICO sobre las nuevas contrataciones.El popular "Tigana" aseguró que el fichaje de Henry Romero se cerró en menos de 24 horas y también habló de la salida de Dany Torres y lo que quieren de Alexánder Larín.Me imagino que ya vieron también el listado de las bajas. Entonces eso se suma a lo que ya teníamos. Ahora, con el armado, Jorge ("Zarco" Rodríguez) es el responsable de su equipo base.Pues a él se le venció el contrato. Vienen dos jugadores en esa misma posición (lateral derecho). Entonces por eso se decidió su salida.No. El problema acá en el país es que se da por viejo a un jugador con 30 años. No tiene que ser así. Entre más experiencia, mejor es en la cancha. En ligas más competitivas hay jugadores de más edad y siguen jugando.La verdad es que esto (el fichaje de Romero) salió de la noche a la mañana. Nosotros no teníamos ningún contacto con él desde antes. De la noche a la mañana se concretó. Nosotros teníamos en los planes a otro jugador (Roberto Domínguez), pero no se pudo porque firmó con su mismo equipo. Luego se dio la oportunidad de la llegada de Henry. Aparte, él es un jugador que tiene mucho carácter, que es lo que el equipo necesita en la cancha. Andamos buscando que haya líderes en el equipo.Me parece que Larín tiene que dar más. Es un buen jugador, con buena pegada de balón y ha jugado en el extranjero. Pero por esa calidad de jugador tiene que dar más. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo con él para darle un tiempo más para que pueda agarrar más confianza y pueda sentirse parte de este equipo.La verdad es que después de la final, al siguiente día, nos pusimos a trabajar en eso. Jorge está convencido de que había jugadores que habían jugado finales, pero que áun no se ha ganado. Sorprendió el modo en que el equipo jugó esa final. Se sentía que no era una final la que se estaba jugando. Me parece que la gente tiene razón en molestarse. En las gradas, la gente sufre.