Así se despidió Nicolás Muñoz de la afición del Águila

El delantero panameño Nicolás Muñoz, nuevo jugador del Firpo desde esta mañana, puso punto final a su relación contractual con el Águila a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta de Twitter. El delantero aprovechó la oportunidad para expresar su inconformidad por la forma en que fue separado del equipo migueleño. Pero ojo, que el delantero deja entrever que en un futuro podría volver, aunque no aclara si como jugador.El delantero panameño destacó primero todos los logros obtenidos tras militar con los emplumados en diversos períodos, en las que se consagró como un estandarte goleador. "Han sido tres grandes etapas divididas en siete años de trayectoria dentro del club que me dejan momentos de alegría, que me han servido para seguir disfrutando de lo que hago y momentos difíciles que me han llenado de enseñanzas y fortalezas", se lee en el comunicado. SU SALIDA Muñoz aprovechó también para señalar la manera en que fue separado del Águila, aunque enfatizó que seguirá disfrutando del fútbol por el apoyo mostrado por la afición y seres queridos hasta ahora. "Ahora me han lanzado del nido. Es el momento de volar para seguir esta aventura del fútbol, siempre contando con el cariño y apoyo de todos aquellos que están conmigo de corazón", expresó el panameño. El canalero finalizó deseando éxitos a la afición emplumada y agregando: “No digo hasta siempre, sino hasta la próxima, porque aún me falta mucha historia por escribir”. El ariete panameño fue oficializado hoy por la dirigencia del Firpo como nuevo jugador pampero. Muñoz firmó por un año con los usulutecos y tendrá la misión de recuperar el olfato goleador, tras estar afectado por las lesiones el torneo pasado.