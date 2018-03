Así se despidió James Rodríguez del Real Madrid

Queridos madridistas solo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pase, fueron tres años maravillosos, me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta , la cual siempre vestí con mucho orgullo, solo me resta decir gracias por todo el cariño, me llevó conmigo las mejores experiencias, gracias por todo! éxitos siempre. James10 A post shared by James Rodríguez (@jamesrodriguez10) on Jul 11, 2017 at 11:41am PDT

Tras haber sido fichado en 2014 por su sorprendente actuación en el Mundial de Brasil, James Rodríguez se despidió hoy del Real Madrid con un mensaje muy conmovedor que sin duda hizo reaccionar a sus fanáticos, lamentando su salida y felicitándolo por su fichaje con el Bayern de Múnich."¡Queridos madridistas solo me embarga la gratitud por todos los buenos momentos que pasé. Fueron tres años maravillosos, me voy feliz de haber podido vestir esta camiseta, la cual siempre vestí con mucho orgullo, solo me resta decir gracias por todo el cariño. Me llevó conmigo las mejores experiencias, gracias por todo! éxitos siempre. James10", subrayó el delantero.El agradecimiento lo hizo de la mano con un corto vídeo en el que se pueden ver sus inicios con la escuadra merengue, además de apreciar las jugadas, goles y celebraciones con sus excompañeros.El colombiano optó por irse al Bayern de Múnich porque no recibía los minutos suficientes que él tanto deseaba.El cafetalero tan solo jugó 7 mil 124 minutos con la casaca merengue, lo que equivale a un total de 79 partidos vistiendo la camiseta blanca, en los cuales marcó 36 goles y dio 41 asistencias.