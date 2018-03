Así se arma el Dragón con el técnico Diego Pizarro

Diego Pizarro terminó su relación laboral con la FESFUT luego de entregar su informe de trabajo con la sub 18, en los juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia. Inmediatamente fue llamado a trabajar con la dirigencia del Dragón, al que dirigirá en el Clausura 2018.

El equipo de San Miguel está comprometido con la permanencia en la categoría. De eso y más habló Pizarro en esta entrevista.

¿Cómo va el trabajo de pretemporada con el equipo?

Vamos bien. Estamos encarrilados a lo que queremos. Hemos arrancado temprano a trabajar. Queremos un equipo rápido y vamos a apostarle a eso. Con una buena indentidad de juego, que no la rife. Nos deja más tranquilo el hecho de que tenemos jugadores muy inteligentes, técnicamente bien dotados. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo.

¿Por qué traer un portero extranjero, en este caso el colombiano Pinzón?

Para nosotros es una gran prioridad que tengamos a una persona de confianza en ese puesto. Creemos que nos va a dar seguridad. Para mí, realmente, es un principio para armar un equipo, de atrás para adelante. No queremos decir con esto que Manuel González, que ya estaba ahí, no lo pueda hacer bien. Es un tema de gusto. Nos sentimos bien con el portero que le hemos pedido a la junta directiva.

¿Las bajas del equipo tienen su aval antes que el de la junta directiva?

Sí. Primero tuvimos la oportunidad de tenerlos a todos por una semana, de palparlos. Le pedí a la junta directiva que me hiciera llegar algunos videos y también pude verlos los de dos juegos. Con nuestra humilde opinión dimos la sugerencia a la directiva sobre los jugadores que podían salir y colocarlos transferibles.

¿En qué posiciones va a buscar a los demás extranjeros?

Ya tenemos a Pinzón en el arco. Hemos hecho la petición de un zaguero central y un atacante. La dirigencia, que ha sido diligente, está en ese tema. Vamos a hacer una buena campaña. Esta es nuestra segunda semana de pretemporada.

¿Qué piensa del hecho de tomar a un equipo que está en riesgo de descenso?

Son retos en la vida que pone Dios. Doy gracias a él por esta linda oportunidad y segundo doy gracias a la directiva que ha creído en mi capacidad. No es un reto fácil, pero me gustó el proyecto que me plantearon en Dragón. Esperemos que vayamos madurando la idea y que arranquemos de buena manera en el primer encuentro.