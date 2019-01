Así resumen el mal momento merengue: "No estamos bien"

MADRID. Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, admitió tras la derrota en Butarque en la vuelta de octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés (1-0), que no impidió el pase de ronda, que no están bien pero están "trabajando mucho" para mejorar.

"Me hace gracia que se diga que nos hemos cansado de ganar, claro que no. Hay que ser sinceros y no estamos bien pero estamos trabajando mucho y peleando para mejorar en Liga, clasificados en Copa y esperando la Champions", señaló a Bein.

"Somos sinceros todos, sabemos que tenemos que mejorar pero también hay rivales y es la liga más difícil del mundo. Estamos trabajando para ganar títulos a final de temporada. Hay que trabajar en silencio", añadió.

En su análisis del partido, Casemiro reconoció el mal juego del primer acto y se quedó con la mejoría del segundo. "Aunque hemos perdido nos hemos clasificado y hemos logrado lo que queríamos".

"La primera parte nos faltó profundidad, chutar a portería y la segunda parte fue mejor, jugamos a nuestro ritmo. Al final la afición aprieta un poco pero ha estado todo controlado. Fue una buena eliminatoria", sentenció.

HABLÓ SOLARI

Por su lado, el entrenador del equipo, Santiago Hernán Solari, reconoció que su equipo disputó un "partido flojo en general" tras caer derrotado en Butarque, pero no vio peligrar el pase, además de rechazar tener problemas con Isco, a quien sustituyó en la segunda mitad.

"No he visto peligrar la eliminatoria. Ha sido un partido flojo, sobre todo la primera parte. Todos necesitamos minutos y los han tenido. Al final nos quedamos con que hemos pasado de ronda. A veces intentamos coss y cuando no funcionan intentamos mejorar o cambiarlas", resumió el técnico argentino.

Asimismo, Solari fue preguntado por Benzema. "Esperamos que no tenga que operarse. Lo necesitamos, es nuestra referencia en ataque. Hemos echado en falta una referencia ofensiva", indicó el técnico del Real Madrid.