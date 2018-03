Así respondió el Barcelona a la FIFA por la sanción que impuso a Leo Messi

BARCELONA. El Barcelona mostró hoy su "indignación" por la sanción de cuatro partidos sin jugar con su selección impuesta a su jugador estrella, el argentino Lionel Messi, medida que consideró "injusta y totalmente desproporcionada".El club azulgrana, actual campeón de la Liga española de fútbol, expresó además su apoyo al jugador, a quien calificó de "deportista ejemplar".El capitán argentino fue sancionado el martes por la FIFA debido a los insultos que propinó al árbitro asistente brasileño Marcelo Vangasse en el encuentro del jueves ante Chile en Buenos Aires, que terminó con victoria 1-0 para el conjunto albiceleste."El Barcelona expresa su sorpresa e indignación ante la actuación de oficio de la Comisión Disciplinaria de la FIFA para sancionar al jugador Leo Messi", dijo la entidad en un comunicado."El club considera injusta y totalmente desproporcionada la sanción de cuatro partidos impuesta finalmente al jugador argentino", agregó. "Por último, el Barcelona quiere reiterar su apoyo a Leo Messi, deportista ejemplar por su conducta dentro y fuera de los terrenos de juego".Según medios argentinos, el árbitro del encuentro ante Chile, el brasileño Sandro Ricci, no reflejó los insultos en el acta del partido. Pese a ello, la FIFA decidió actuar de oficio ante las imágenes de televisión.Messi no pudo jugar ya el martes el partido ante Bolivia correspondiente a las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018 y que Argentina perdió 2-0.Además, tampoco podrá estar en los siguientes encuentros ante Uruguay, Venezuela y Perú, a no ser que prospere la apelación anunciada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).En principio, el "10" solo podrá regresar en la última fecha de la clasificación contra Ecuador en Quito el 10 de octubre. Además, deberá pagar 10.000 francos suizos (unos 10.100 dólares) de multa.