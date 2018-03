Así recibieron a Messi tras sus partidos con Argentina

Cuando los abrazos no alcanzan! Te extrañamos Papi?????? A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Sep 6, 2017 at 11:02am PDT

Lionel Messi no pasa por su mejor momento en la selección argentina. Tras los dos empates cosechados con la escuadra nacional, y las críticas en su contra, el delantero regresó a casa, en donde tuvo un especial recibimiento.Leo retornó a su hogar, en donde tres personas lo esperaban con ansias: su esposa, Antonella Rocuzzo, y sus dos hijos, con quienes protagonizó un tierno momento grabado por su compañera de vida.Y es que los pequeños retoños del goleador argentino se fundieron con él en un cariñoso abrazo, lleno de risas.Rocuzzo subió un video a sus redes sociales con la reacción de Messi y sus vástagos. "¡Cuando los abrazos no alcanzan! Te extrañamos papi", tituló su publicación la pareja de Leo.Si bien el "10" argentino no fue desequilibrante en su últimos compromisos con la albiceleste, siempre hay quienes lo tienen como su héroe, especialmente sus pequeños hijos quienes, pase lo que pase en la cancha, verán a su papá como todo un ídolo.A lo mejor le dan suerte a su padre para sus siguientes encuentros con la camisa gaucha.