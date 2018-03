Así reaccionó Zidane después de la derrota del Real Madrid

LONDRES, INGLATERRA. Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, dejó claro este martes, tras la derrota a manos del Tottenham Hotspur en Wembley (3-1) -la segunda consecutiva-, que no está preocupado, pero reconoció que están "en un mal momento", algo que los aficionados merengues ya temían."No estoy preocupado y nunca lo voy a estar. El análisis que hago es que jugamos contra un equipo que fue mejor que nosotros. Ha sido así esta noche y hay que aceptarlo; no hay que darle más vueltas", aseguró Zidane en la rueda de prensa posterior al choque.Un doblete de Dele Alli y un tanto de Christian Eriksen condenaron al Real Madrid a una sorpresiva derrota en Londres, la segunda en los últimos tres días, tras la sufrida el pasado domingo en LaLiga a manos del Girona (3-1)."Son dos derrotas seguidas y no estamos contentos. No podemos estarlo. Es un mal momento y hay que aceptarlo. Cuando se gana, se acepta, y cuando se pierde hay que tener la cabeza alta. Tenemos muchos partidos para darle la vuelta y es lo que vamos a hacer", dijo el técnico francés."Creo que no hicimos un mal partido. Tuvimos ocasiones para empatar, pero, como últimamente nos está pasando, no encontramos la portería. Hay momentos en los que metes muchos goles en pocas ocasiones y otros momentos en los que no lo haces", señaló un visiblemente decepcionado Zizou.Además, el técnico galo negó que el equipo esté mal físicamente, al tiempo que explicó que les va a costar "un poco más" recuperarse de esta segunda derrota.El técnico del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, resaltó la "importante victoria" de este miércoles sobre el Real Madrid (3-1) en Wembley y por la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que se esperaba "la mejor versión" del vigente campeón de Europa "y no fue así"."Me esperaba la mejor versión del Real Madrid. Quizá hoy lo ha intentado, y nunca sabremos si ha sido más mérito nuestro o demérito de ellos. Seguramente muchos especialistas opinarán sobre ello. Mi sensación es que para ganar al Real Madrid tienes que estar a tu mejor nivel. Hemos estado competitivos, rozando nuestra mejor versión, y por eso nos hemos llevado el partido", subrayó el argentino.