Así reaccionó Ernesto Corti luego de la goleada del Santa Tecla

Como "justo" catalogó Ernesto Corti, técnico del Santa Tecla, el triunfo po goleada (5-0) ante el Firpo, aunque precisó que a pesar de lo abultado del gane no hubo tanta diferencia en cuanto al volumen de juego.El estratega sudamericano aseveró que "el equipo se va conjuntando bien, se va conociendo, eso es bueno. Esperamos seguir en este crecimiento, con humildad, eso es importante para conseguir cosas".Añadió que "a los jóvenes debemos llevarlos poco a poco, no sólo ponerlos a jugar. Hay jugadores en la categoría de reserva muy importantes, depende de ellos jugar".Corti mostró satisfacción porque cuenta con un equipo que llega al gol con muchas alternativas. "No ha existido un referente goleador que anote 17 o más goles por torneo y ahora seguimos igual. Conseguimos los goles con los volantes y también con los delanteros. Eso es bueno", analizó.También valoró la incorporación al equipo del zaguero Roberto Domínguez, luego que se recuperar de una lesión. "Se entendió bien en la defensa", expuso."Tuvimos tranquilidad, el resultado fue abultado pero (en el partido) no hubo tanta diferencia", concluyó.