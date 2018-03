Así reaccionaron los jugadores del Barca en redes sociales por la eliminación

Al llanto de Neymar ante las cámaras tras el final del partido contra la Juventus le siguió la reacción de los jugadores del club Barcelona en las redes sociales que tuvieron su momento de desahogo después de la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones.

El equipo azulgrana no logró la otra remontada que anhelaban sus hinchas en el Camp Nou tal y como sucedió contra el París Saint Germain y no estará en la final de Cardiff.

La reacción del defensor Gerard Piqué en redes fue de agradecimiento al público por el apoyo, mientras que el uruguayo Luis Suárez se refirió al 0-0 ante el cuadro italiano y la eliminación como una noche difícil

No pudo ser. Gracias afición por el aliento y por creer en nosotros ????

It did not happen. Thanks to our fans for their amazing support ???? pic.twitter.com/aP8ek0znHv