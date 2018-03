Así quedó Pedro Rodríguez después del duro golpe de David Ospina

LONDRES, INGLATERRA. El internacional español Pedro Rodríguez regresará a Londres para someterse a nuevos estudios tras el duro golpe en el rostro que recibió del arquero colombiano David Ospina en el encuentro amistoso que disputaron el Chelsea y el Arsenal en China.

El extremo del Chelsea debió ser hospitalizado en Pekín con diversas heridas y traumatismos en el rostro, aunque el propio jugador aclaró en las redes sociales que solo fue un "susto".

"Vaya susto! Afortunadamente estoy bien. Gracias por vuestros mensajes", escribió Pedro en la noche del sábado en Twitter.

Vaya susto! Afortunadamente estoy bien. Gracias por vuestros mensajes / What a shock! Fortunately everything is ok. Thnks 4 your messages ???? pic.twitter.com/8EWFm4YqcJ