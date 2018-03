Así quedaría el Pasaquina en el Apertura 2017 con la sanción

Después de salir a la luz la sanción contra el Pasaquina por mentir en una declaración jurada para su inscripción en el Apertura 2017, el equipo unionense registra un abrupto descenso en la tabla de posiciones y del quinto lugar pasa al último puesto.



Con la sanción, así quedaría la tabla de posiciones:





EQUIPO PUNTOS Municipal Limeño 10 Alianza 8 Chalatenango 8 Audaz 7 Santa Tecla 5 FAS 5 Isidro Metapán 4 Águila 3 Sonsonate 3 Firpo 2 Dragón 1 Pasaquina 0

El cuadro fronterizo sumaba seis puntos tras una victoria por 2-1 contra el Audaz, en la cancha San Sebastián, y un triunfo por 1-0 en su visita al Sonsonate. Cabe destacar que, pese a que la sanción le quita los puntos al Pasaquina, esos no serán otorgados al Audaz ni al Sonsonate.

De ser ratificada la sanción, el Pasaquina quedará con cero unidades y será superado incluso por el Dragón, que acumula un punto en cuatro partidos disputados.

Un integrante de la comisión disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó a EL GRÁFICO que al Pasaquina se le restarán seis puntos ganados en este Apertura 2017 y además recibirá una multa de $1 mil por haber mentido en una declaración jurada.

En dicha declaración, la dirigencia del Pasaquina aseguró que estaba solvente en cuanto a lo financiero, lo cual no es cierto, pues Douglas Batres, ex portero de los burros, llegó a la FESFUT para denunciar el impago de unos salarios que no le pagaron en el Clausura 2017.



