Así marchan los grupos de la Copa El Salvador

Alianza goleó por 5-2 a un aguerrido Audaz de Apastepeque y tomó el liderato del grupo F, luego de disputarse la jornada 2 de la segunda vuelta en la Copa El Salvador.

El equipo albo logró recuperarse de un adverso 2-0 en el estadio Cuscatlán y terminó con una remontada, en un duelo en el que el técnico Jorge Rodríguez alineó un equipo con algunos jugadores titulares del torneo Clausura 2017.

Con el triunfo los albos suman siete puntos, mismo que tiene el cuadro vicentino. El Audaz tuvo una ventaja de 2-0, pero reaccionó bien el equipo albos y empató con tantos de Alex Larín ( '32) y Luis Hinestroza ( '36).En el segundo tiempo, Enrique Contreras anotó un doblete para el equipo capitalino y la manita la firmó el reservista Boris Vladimir Morales.En el estadio Óscar Quiteño, el FAS tomó ventaja ante el Once Municipal con anotación de Allan Murialdo al '23, pero al '52, Miguel Solís colocó el 1-1.En el Polideportivo Don Bosco de San Miguel, Águila le propinó una paliza al Firpo de segunda división. La goleada la iniciaron Álvaro Lizama, Marvin Ramos e Isidro Gutiérrez que pusieron al equipo emplumado con ventja de 3-1.El equipo pampero no bajó la guardia y consiguió el empate de 3-3, pero el cuadro negranaranja enfrió al rival con otra anotación de Álvaro Lizama y aportó a la causa Éver Acosta en el tramo final del juego. La goleada se consumó con un autogol para el 6-3.

RESULTADOS:

UES 3-1 Atlético Comalapa



Pasaquina 2- 1 Asunción





LA Firpo 0-1 Jocoro



Alianza 5-2 Audaz



FAS 1-1 Once Municipal



Águila 6-3 LA Firpo (2da.)



Limeño 3-2 Aspirante



Santa Tecla 4-0 El Roble



Metapán 4-0 Leones de Occidente

Sonsonate 0-0 Once Lobos

HOY

Dragón 1-2 Topiltzín







ASÍ ESTÁN LOS GRUPOS:



Grupo A

Equipo JJ JG JE JP P

Metapán 3 3 0 0 9

Espartano 2 1 1 0 4

Leones Occidente 4 0 1 3 1



Grupo B

Equipo JJ JG JE JP P

Once Municipal 4 2 2 0 8

FAS 3 1 2 0 5

ADET 3 0 0 3 0



Grupo C

Equipo JJ JG JE JP P

Once Lobos 4 1 2 1 5

Sonsonate 3 1 2 0 5

Juv. Cara Sucia 3 1 0 2 3



Grupo D

Equipo JJ JG JE JP P

Atlético Comalapa 4 2 0 2 6

UES 3 2 0 1 6

Mpal. Ilopaneco 3 1 0 2 3



Grupo E

Equipo JJ JG JE JP P

El Roble 4 2 1 1 7

Santa Tecla 3 1 1 1 4

Esc. Guazapa 3 1 0 2 3



Grupo F

Equipo JJ JG JE JP P

Alianza FC 3 2 1 0 7

Audaz 4 2 1 1 7

Nejapa 3 0 0 3 0



Grupo G

Equipo JJ JG JE JP P

Chalatenango 3 2 0 1 6

Sensunte 3 1 1 1 4

CSD Vendaval 4 1 1 1 2



Grupo H

Equipo JJ JG JE JP P

Águila 3 3 0 0 9

LA Firpo (2da.) 4 1 0 3 3

Los Andes 3 1 0 2 3



Grupo I

Equipo JJ JG JE JP P

Pasaquina 3 3 0 0 9

Chagüite 3 1 0 2 3

Asunción 4 1 0 3 3



Grupo J

Equipo JJ JG JE JP P

Jocoro 4 2 1 1 7

LA Firpo (1a.) 3 2 0 1 6

UDET 3 0 1 2 1



Grupo K

Equipo JJ JG JE JP P

Mpal. Limeño 3 3 0 0 9

Aspirantes 4 2 0 2 6

Real San Esteban 3 0 0 3 0



Grupo L

Equipo JJ JG JE JP P

Topiltzín 4 2 1 0 10

California 3 0 2 1 2

Dragón 3 0 1 2 1