Así logró Alianza la primera victoria del Apertura 2017

El Alianza se hizo de los primeros tres puntos en el Apertura 2017 luego de vencer por 1-0 al Dragón, pese a tener muchas opciones de gol a lo largo del encuentro, ya que el equipo migueleño le cedió toda la iniciativa en ofensiva, mientras que en defensa los blancos no pasaron mayores apuros.El equipo blanco presentó siete nueva incorporaciones a su 11 inicial, lo que generó muchas expectativas en los aficionados aliancistas, que esperan tener un equipo bastante competitivo en el circuito de privilegio. El Dragón mantiene gran parte de la base de jugadores que salvaron la categoría el torneo anterior, pero no encontraron la llave de la portería rival.Los blancos comenzaron a ser los dominadores de las acciones y antes de cerrar el minuto seis ya se habían generado dos oportunidades de gol para los capitalinos. La primera en un tiro libre cobrado por Alexander Larín, mientras que Gustavo Guerreño no pudo definir con un remate dentro del área, que controló Meme González.Sobre el minuto 21, Marvin Monterroza ingresó al área y trató de doblegar al meta migueleño, pero su remate se fue desviado.El Alianza se puso arriba en el marcador luego que al minuto 30 se sancionara un tiro de penalti por una falta dentro del área, sobre Jonathan Jiménez. Al cobro de la infracción llegó Hebert Sosa, quien definió con un remate potente al centro de la portería de González.El Dragón estuvo cerca de empatar el marcador luego de un contragolpe donde el jugador Harold Contreras estrelló un remate en el poste derecho de la portería aliancista, sobre el 32'.Luis Hinestroza estuvo cerca de aumentar la cuenta sobre los 50 segundos del segundo tiempo al levantar un balón ante la salida de Manuel González, pero el esférico pasó cerquita del pórtico migueleño.El Dragón quedó cuesta arriba tras la expulsión por tarjeta roja directa del defensor Bladimir Osorio, quien habría propinado un codazo al jugador Marvin Monterrosa, cuando el reloj marcaba el minuto 47.El dominio aliancista no bajó su intensidad en el segundo tiempo, pero sin tener profundidad y las carencias en definición volvieron a dejar en evidencia a los delanteros blancos.Heberth Sosa tuvo la oportunidad de aumentar la cuenta en el marcador, tras un nuevo tiro de penalti sancionado por una falta sobre Luis Hinestroza; sin embargo, le portero migueleño detuvo la ejecución.Sobre el segundo minuto de tiempo suplementario, el aliancista Narciso Orellana se fue expulsado por propinar un codazo al volante mitológico Axel López, quien en una acción anterior también le había dado una manotazo en el rostro al jugador blanco.El tiempo no dio para más y los capitalinos se alzaron con los primeros tres puntos del torneo, dejando aún muchas dudas en materia de definición.1. Rafael García28. Rudy Clavel3. Iván Mancía16. Henry Romero15. Jonathan Jiménez17. Alex Larín6. Narciso Orellana21. Marvin Monterrosa14. Herbert Sosa10. Luis Inestroza19. Gustavo GuerreñoDT: Jorge Rodríguez22. Manuel González20. René Urrutia29. Herbert Ulloa19. Bladimir Osorio30. Carlos Monteagudo4. Edwin Lazo7. Harold Contreras16. Óscar Portillo48. Jordi Bonilla9. Josielson Moraes11. Rommel MejíaDT: Henry VanegasSan Vicente volvió a vivir el fútbol de la primera división con el duelo entre el equipo benjamín, el Audaz, y el Luis Ángel Firpo, que llegó al estadio vicentino con las ganas de sumar los primeros tres puntos del torneo y sorprender a los debutantes de la liga mayor.El equipo local fue quien tomó la iniciativa en el encuentro, pero la falta de definición le pasó factura en los primeros minutos del encuentro, ya que perdonó en al menos dos ocasiones la portería defendida por Gustavo Vega.La mejor opción de la primera parte del encuentro estuvo en las piernas de Levi Martínez, del Audaz, quien remató y su disparo se estrelló en el poste pampero, sobre el minuto 44.Los equipo no variaron sus oncenas para el inicio del segundo tiempo y mantuvieron la misma dinámica el manos en los primeros minutos del complemento.El Audaz tomó la iniciativa para buscar su primer gol en el circuito de privilegio, pero el Firpo se defendió sin cometer errores, mientras que la ofensiva pampera no tuvo peso y no complicó en ningún momento a los vicentinos.El Firpo se metió en su propio campo en los últimos minutos del juego y se conformó con el punto ganado en el estadio vicentino, mientras que a los coyotes les faltó el último aire para lanzarse a buscar el anhelado gol.El Municipal Limeño saltó al terreno buscando sorprender al AD Chalatenango, que en los primeros minutos de juego lució un poco impreciso, lo que facilitó a la zona defensiva limeña que pudiera recuperar el esférico con facilidad.Pese a no tener el control del esférico, un remate de Williams Reyes estuvo cerca de soprender a los limeños, pero el balón se fue desviado sobre el minuto cinco.El jugador norteño Carlos Angulo se animó con remate de larga distancia sobre el minuto 25, pero su riflazo se fue desviado de la portería defendida por Abiel Aguilera. El Limeño bajó el ritmo y le ha permitido a los morados que se reacomodaran en el terreno de juego.El Limeño lo intentó en una jugada estacionaria, donde tras el cobro de un tiro de esquina sobre el minuto 36, Jorge Cáceres remató de cabeza, pero el esférico se fue alto.Los norteños estuvieron cerca de sorprender a los locales al minuto 46, luego de que el portero Aguilera no pudiera rechazar bien un balón que quedó para pierna derecha de Carlos Angulo, quien remató a quema ropa, pero el balón rebotó en un defensor cuchero y pasó el peligro.