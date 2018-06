Así logran ver el Mundial los seleccionados de fútbol playa

La Selección de fútbol playa está concentrada en La Libertad por octava semana, con miras a sostener una serie de juegos amistosos en Honduras (julio) y en Estados Unidos (agosto). Pero eso no les impide seguir de cerca el Mundial de Rusia 2018.

Roben Batres y Darwin Ramirez disfrutan del mundial juntos.

Entre los dos turnos de entrenamiento (6:00 a 8:30 a.m. y 3:30 a 6:00 p.m.), el grupo de jugadores aprovecha a seguir los juegos del Mundial. El Gráfico contactó vía teléfonica a algunos de ellos para conocer sus impresiones del torneo.

Rubén Batres comentó que es seguidor de Brasil pero no está tan seguro que la verdeamarela alcance el campeonato por lo parejo del nivel de competencia.

"Quiero que le vaya bien a Brasil, pero sí que le costó su primer partido. Aún tiene tiempo para reponerse y seguir apuntando a la Copa. La selección que más me ha impresionado es Senegal, a pesar de que sólo ha disputado un partido. Son unos guerreros y corren mucho... la que me no me convenció fue Egipto", analizó.

Su compañero Élmer Robles es fan de Argentina. Del Mundial opinó que está resultando difícil tener un favorito. "Cuesta pronosticar porque hay varios juegos en los que esperaba un ganador y fue lo contrario. Eso habla bien del nivel de juego de muchas selecciones. Espero que Argentina vaya de menos a más porque le tengo fe a Messi".

En cuanto a la sorpresa y decepción, agregó: "México ya demostró que tiene potencial porque no cualquiera hace ver mal a Alemania... Marruecos pintaba para más por su buen fútbol y rapidez, pero perdió el objetivo desde el primer juego".

SORPRENDIDOS CON RUSIA

Otro de los jugadores de trayectoria en la selecta de playa es Darwin Ramírez, quien habló del torneo: "Me ha parecido por momentos que algunas selecciones han especulado y no se han destapado del todo, tal vez por temor a salir goleadas, pero eso ha complicado a las consideradas potencias. Siempre he apoyado a Brasil pero en su primer juego no se vio su verdadero nivel".

A criterio de Ramírez, Rusia es la sorpresa: "previo a la Copa esta selección anfitriona no se encontraba con un cuadro base y no se veía muy fuerte. A mí sí me ha sorprendido". Y la selección que lo ha defraudado es "Egipto. Podía haber dado más pero le afectó la lesión de Salah en la Champions. Dependían mucho de él".



Y Ever Coto, uno de los porteros de esta selección, dijo: "Este Mundial ha sido sorpresivo porque el fútbol está parejo. Los favoritos han perdido o empatado. Mis dos selecciones no son candidatas al título pero pueden llegar lejos: Portugal y Bélgica. Las llamadas a llevarse la Copa son Brasil, Alemania o España, aunque no hayan convencido aún".

En cuanto a las selecciones revelación y decepción, indicó: "Irán me ha parecido, aunque podría no avanzar de ronda, pero supo vencer a Marruecos y luego complicar a España... Argentina no ha estado a la altura, ante Islandia tenía que ganar. En estos torneos, un mal arranque puede condicionar todo".