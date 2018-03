Así hablaba Messi cuando recién llegó al primer equipo del Barcelona

Sobre el campo ya derrocha talento y técnica, pero en el mano a mano frente a las cámaras Lionel Messi no pasaba de ser un chico tímido y humilde.En una conversación para el canal argentino TyCSport, el futbolista, que con los años llegaría a ser considerado uno de los mejores futbolistas del Barca y del mundo, relató como fue su primera experiencia en el vestuario del club catalán y como vivió esa experiencia cuando recién llegó al primer equipo y se topó con figuras de la talla de Ronaldinho.Contó que le fue asignado un locker para jugadores que llegaban de "La Masía" y no lo había utilizado nadie y también reveló que le daba pena cambiarse frente a todos los jugadores.Ahora Messi suma con el Barcelona cuatro Ligas de Campeones, ocho ligas españolas y cinco balones de oro, entre otros logros en su carrera deportiva.Mirá que más comentó en esta entrevista "la Pulga" y si no ves la nota desde el celular, podés seguir este enlace: "La humildad de Messi al llegar al Barcelona"