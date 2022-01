Así ha sido la preparación de la selección en Estados Unidos

La selección de El Salvador se sigue preparando para su próximo compromiso y este lunes viajó a Columbus, Ohio, para disputar su partido de la octagonal ante Estados Unidos, siendo el primer duelo de la ventana de enero de las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

El encuentro está programado este jueves 27 de enero en el Lower.com Field a las 6:00 de la tarde, hora salvadoreña.

El equipo dirigido por Hugo Pérez se encontraba en Indianápolis, en un campamento de preparación donde el grupo estuvo entrenando desde el 20 de enero, realizando seis sesiones de trabajo, incluyendo un amistoso ante el Indy Eleven de la USL.

Al campamento viajaron desde El Salvador, el pasado 19 de enero, Mario González, Kevin Carabantes, Eduardo Vigil, Bryan Tamacas, Roberto Domínguez, Rómulo Villalobos, Eriq Zavaleta, Narciso Orellana, Kevin Reyes, Bryan Landaverde, Marvin Monterroza, Darwin Cerén, Eric Calvillo, Cristian Gil, Jairo Henríquez, Walmer Martínez y Joaquín Rivas.

Alex Larín, Nelson Bonilla y Alex Roldán se incorporaron el 20 de enero al campamento. Ronald Rodríguez se incorporó el viernes pasado tras resolver asuntos de visado con su nuevo equipo, el FC Tulsa, mientras que Christian Martínez aún no se ha incorporado con el equipo.

En el caso de Martínez esperan que se recupere de Covid-19; y Enrico Dueñas se incorporó en la noche del domingo, debido a que su equipo, el Vitesse de la primera división de Países Bajos, le otorgó permiso de salir en el marco de la fecha FIFA.

El campamento, a parte de preparar aspectos tácticos y físicos para el compromiso ante Estados Unidos, sirvió para la aclimatación de los jugadores a las bajas temperaturas. En Indiana, donde mantuvieron el campamento, afrontaron temperaturas de -2 °C, con sensación térmica de -8 °C.

Para el duelo ante Estados Unidos, se pronostica una temperatura máxima de -1 °C y una temperatura mínima de -4 °C, por lo que se califica de “alto riesgo”.

"Se pronostica una temperatura inicial de alrededor de -3 grados para el partido de clasificación para la Copa Mundial, con un índice de sensación térmica cercano a lo que las pautas de salud de la Federación de Fútbol de EE. UU. llaman "alto riesgo de frío" por lo que puede provocar enfermedad", reportó el medio especializado, ESPN.

Aunque para el auxiliar técnico de la selección de El Salvador, Gerson Pérez, el clima frío afectará a ambos equipos, y que los jugadores de la selección norteamericana no están conformes con jugar bajo esas condiciones.

"Lo importante va ser la mentalidad, por eso para nosotros también repitiendo al jugador, estos jugadores de Estados Unidos no quieren jugar en el frío, no les gusta este clima, le pueden decir a 10 medios que les gusta pero no, yo sé de dónde vienen, yo sé donde viven, sé dónde vacacionan, se va tratar de lo mental de que yo siento frío, tú tienes frío, al final estamos para ganar, siento que sabemos la cultura nuestra que es sobrevivir, tenemos millones de gente en Estados Unidos trabajando en el frío en Boston, en New York, entonces somos de una cultura que eso no nos va dañar", dijo Gerson Pérez en el programa deportivo El Gráfico TV.