Así fue la provocación de Rangel para la expulsión del Tín Ruiz

El entrenador de la selección masculina de fútbol playa de El Salvador, Rudis González Gallo, quedó molesto por el tipo de juego que ofreció Panamá en el campo y entre estas acciones estuvo un gesto antideportivo de provocación para que Agustín se fuera expulsado.

En los minutos finales del segundo episodio, Agustín Ruiz recibió tarjeta roja por un manotazo a un jugador de Panamá y los nacionales se quedaron con uno menos en la parte final.

En la imágenes del partido de Canal 4 puede apreciarse la provocación de Gilberto Rangel al Tín Ruiz con una acción antideportiva que no apreció el árbitro y que molestó al goleador salvadoreño.

Vídeo de la acción del panameño Rangel contra Tín Ruiz (cortesía)

En la semifinal quedó claro que una de las estrategias de la selección canalera fue desconcentrar y provocar a los seleccionados cuscatlecos, acciones que González Gallo tildó de "marrullerías".

"Le dije a los muchachos que no cayeran en provocaciones y me molestó que los árbitros no fueran justos porque debían ser equitativos, así como expulsaron al Tin debieron sacar al capitán de ellos. No diré la acción obscena que le hicieron a mi jugador", finalizó Gallo.

Expulsión del Tín Ruiz: