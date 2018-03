Así fue la infartante jornada en las eliminatorias de Suramérica

Peleada con el gol y cada vez más en peligro, Argentina empató el jueves 0-0 con Perú y quedó fuera incluso del puesto de repechaje cuando resta una sola fecha en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica.El seleccionado albiceleste quedó relegado al sexto puesto con 25 puntos, fuera de los cuatro primeros lugares que clasifican al Mundial de Rusia y del quinto que otorga un boleto al repechaje contra Nueva Zelanda. El conjunto encabezado por Lionel Messi se jugará su destino el martes cuando visite a Ecuador.Argentina suma apenas un gol en sus cuatro últimos desafíos, una derrota 2-0, dos empates 0-0 y otro 1-1 contra el colero Venezuela. Incluso ese tanto fue obra de un autogol. Tiene +1 en la tabla de posiciones, lo cual también le complica.Perú tiene las mismas 25 unidades, pero aventaja a Argentina por amplia diferencia en goles anotados y ocupa la quinta casilla. El equipo de Ricardo Gareca recibirá también el martes a Colombia, en un duelo en el que buscará el pase al Mundial que se le niega desde hace 35 años.Colombia ganaba 1-0 hasta el 79' con gol de Radamel Falcao, pero Paraguay le remontó en los últimos dos minutos.Chile consiguió una agónica victoria sobre Ecuador, pero y cierra de visita contra Brasil, ya clasificado. Los goles chilenos fueron de Vargas y Sánchez.Los otros dos partidos de la jornada terminaron sin goles: Bolivia 0-0 Brasil y Venezuela 0-0 Uruguay.Así será la última jornada, este martes 10 de octubre. Todos los partidos serán a la misma hora, a las 5:30 de la tarde (hora salvadoreña):Paraguay vs VenezuelaBrasil vs ChileEcuador vs ArgentinaPerú vs ColombiaUruguay vs Bolivia