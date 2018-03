Así fue el primer día de Gustavo Camilo en el Platense

Un par de tacos de media vida y un par de calcetines deportivos dentro de una mochila es todo el equipaje, pero una sonrisa refleja su optimismo por tratarse del primer entrenamiento con su nuevo equipo: el Platense de la segunda división.Gustavo Camilo, delantero colombiano que llegó a El Salvador en enero de 2016, lleva lo necesario para comenzar con una nueva ilusión, por la que emigró a este país. Ramón Paredes, nuevo entrenador del Platense de Zacatecoluca, se puso en contacto con el cafetero para reforzar al equipo viroleño a partir del Apertura 2017 y que pueda dar el primer paso en el intento de triunfar en el balompié profesional salvadoreño.Esta tarde, Camilo luce nervioso. Su sonrisa lo denota. Llegó al estadio para tener el primer contacto con sus nuevos compañeros. Perdió el miedo escénico y se reportó al terreno de juego para someterse a las pruebas físicas.Dentro de su mochila solo lleva un par de tacos y unas medias, desgastadas por el tiempo, pero que le tocó desempolvar para ir a su primera práctica con el Platense. Es una mochila grande pero cargada de ilusiones y deseos por volver a jugar al fútbol.“Mi llegada al Platense se dio por el reportaje. El profesor Ramón Paredes, me habló del proyecto del Platense, me dijo que si estaba interesado en viajar a Zacatecoluca para reforzar al equipo, me afirmó que recibió buenas recomendaciones sobre mi trabajo”, relata el colombiano.La primera prueba no estuvo en la cancha, sino en llegar a Zacatecoluca, una ciudad que nunca había visitado y a la que tenía que llegar por sus medios.Salió de Santa Tecla rumbo a San Salvador, luego se dirigió a San Marcos para abordar en la Terminal del Sur el autobús que lo llevara a suelo viroleño.“Estoy muy contento por tener la oportunidad, es un reto más en mi vida que debo afrontar, no está fácil, pero con la ayuda de Dios saldré adelante”.“Debo agradecer la oportunidad, Dios sabe cómo lleva las cosas y quiero trabajar, primero debo ponerme a tono, quiero aportar goles. La gente del equipo está interesada en este nuevo proyecto, hay motivación de la directiva”, añadió Camilo, ahora con su sueño en sus manos.Juan Ramón Paredes, su nuevo entrenador, conoció el caso de Gustavo Camilo y no dudó en llamarlo cuando fue nombrado al frente del Platense.“Pasó al olvido como muchos jugadores que llegan al país y no logran ubicarse ni mucho menos tener aceptación, me habló un amigo, Armando Cañas, que tenía al colombiano en su panadería. Platicamos, lo conocí hace varios meses y le prometí que le daría la oportunidad”, dijo.Paredes admite que el proceso de adaptación debe ser con suficiente tiempo luego que pasara varios meses sin exigencia.“Sé que la gente lo quiere ver jugar, pero es de tener paciencia porque el torneo es lo más importante”, apuntó Paredes.