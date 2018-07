Así están los 12 equipos previo al arranque del Apertura 2018

Atípico. Un torneo más está por comenzar y el ambiente futbolero nacional todavía luce frío. El Apertura 2018 está a la vuelta de la esquina y acá te ofrecemos un resumen de lo que han hecho los 12 equipos que participarán durante la última semana.

La primera fecha empezará este sábado, aunque aún no hay programación oficial.

A continuación el detalle de cómo marchan los participantes.

ALIANZA

El vigente rey de la liga mayor afronta una semana difícil. Su entrenador Jorge Rodríguez conoció la noche del lunes que la FESFUT no lo habilitará para dirigir en el Apertura 2018 porque su licencia de entrenador, extendida en Estados Unidos, se venció y no cuenta con una equivalencia o curso de entrenador clase A con AEFES.

En lo deportivo, el equipo se ha mostrado solvente en sus juegos de preparación, con excepción a su último partido donde perdió 2-0 contra Rojos del Municipal, en Guatemala.

Los albos han incorporado para este torneo a los colombianos Daley Mena y Bladimir Díaz, así como a los nacionales José Peña y Marlon Cornejo.

ÁGUILA

Los emplumados fueron uno de los últimos equipos en iniciar pretemporada, debido al cambio de administración. Este equipo, pese a conservar la base del plantel que jugó el Clausura 2018, hizo una reingeniería con los extranjeros.

Sólo el defensor colombiano José Ramírez se mantuvo. Regresó al equipo, tras un año de ausencia, el colombiano Jimmy Valoyes. Con él se sumaron los uruguayos Waldemar Acosta y Joaquín Vergés.

Para este torneo el Águila jugará sus partidos de día, debido a que su estadio continúa en proceso de remodelación y faltan los trabajos de iluminación.

FAS

Los tigrillos perdieron al Hombre Gol de El Gráfico para este torneo. Tras la no renovación del delantero colombiano Luis Perea, los tigrillos encomiendan sus goles a Víctor Montaño e Irvin Herrera, apoyados por la creación de Juan Aimar, Guillermo Stradella y Dustin Corea.

Sus juegos de local serán en el estadio Cuscatlán, debido a que el estadio Quiteño será remodelado. Y en su debut visitará al campeón Alianza.

Los santanecos tienen dos objetivos: el torneo local y la eliminatoria contra Pérez Zeledón por los octavos de final de la Liga de Concacaf.

FIRPO

Los toros han experimentado ajustes en su plantilla. Algunos decidieron quedarse, como el argentino Rodrigo De Brito, uno de los líderes del grupo junto a Edwin Martínez.

Jorge Calles pasó de ser asistente al técnico principal y ha buscado rearmar al equipo e incluso para cerrar filas tiene a jugadores conocidos en el medio en busca de las últimas vacantes: Cyril Errington, Giovanni Zavaleta, Diego Chavarría, Danny Torres y Víctor Merino, por citar algunos.

Firpo ha tenido varios obstáculos en su camino: saldar deudas, mudarse a San Salvador (porque no lograron correr con los gastos para remodelar el estadio Sergio Torres). Pero la mayor preocupación fue la inscripción federativa, luego de que el expresidente Raúl Galo exigía un pago pendiente para registrar al equipo con personería jurídica.

MUNICIPAL LIMEÑO

El técnico Víctor Coreas está al frente luego de finalizar el Clausura 2018. Ha reforzado al plantel con varios fichajes: Isidro Gutiérrez, Erick Rivera, Yuvini Salamanca, Otoniel Espinoza, Jhony Ríos, Roberto Maradiaga, Roberto Sol y Blaz Lizama.

Uno de los referentes en la ofensiva del equipo es Clayvin Zúniga.

En la pretemporada, los cucheros mostraron ser un equipo aguerrido. Muestra de ello es que empataron 3-3 contra Juticalpa de Honduras y ante Águila merecieron mejor suerte pero cayeron 2-0.

AUDAZ

Los coyoteros fueron la revelación del Clausura 2018 al clasificar a cuartos de final y eliminar sorpresivamente al FAS, pero su camino llegó hasta semifinales.

El técnico Carlos Romero, quien dejó las bases del equipo, se movió a San Miguel y el equipo tuvo que cambiar de manos. Entre los técnios Iván Ruiz y German Pérez intentarán darle una fisonomía a un equipo que perdió a algunos de sus mejores jugadores, como Daley Mena y Jaime Flores.

Audaz dejó un recado de que no será un rival fácil, después de que el domingo venció al FAS en juego amistoso disputado en Apastepeque.

SONSONATE

Juan Ramón Paredes es el arquitecto del nuevo Sonsonate que no quiere volver la aflicción de la temporada 2017-2018 donde peligró con el descenso.

Los cocoteros iniciaron la pretemporada con problemas, producto de la demanda de jugadores y del entrenador Ramón Sánchez.

En lo deportivo, el equipo sumó a jugadores como Guillermo Clemens, Aser López, Marvin Durango, Jaime Flores, Carlos Arévalo y Julio Sibrián, entre algunos de los nombres.

Sin embargo, no han encontrado al jugador que será sello de garantía con los goles. Un jugador que declió firmar contrato es el colombiano Jefferson Viveros.

PASAQUINA

El torneo anterior fue un fracaso para los burros porque no entraron a los cuartos de final. Pudo no participar este torneo porque la directiva analizó si debía venderse la categoría.

Otro sacriicio que se viene es que el equipo no jugará sus partidos de local en la cancha San Sebastián, si no en el Marcelino Imbers de La Unión, en espera de reportar mejores taquillas para pagar los gastos operativos.

El equipo es dirigido por Eraldo Correia, quien ha hecho llegar varias incorporaciones, entre ellos los extranjeros Jeison Arley Quiñónez Ángulo, de Colombia, y el paraguayo Arnulfo Colman.

Para este torneo el mejor goleador que tenían se les fue, ya que Nicolás Muñoz no renovó.

ISIDRO METAPÁN

Los jaguares soportaron el temporal de realizar un torneo para el olvido en el Clausura 2018, donde finalizaron en el sótano. El técnico Alberto Castillo recibió la confianza para seguir al frente y solicitar sus refuerzos. La incorporación más sonada es la del delantero panameño Nicolás Muñoz, quien ganó cuatro títulos con el equipo en su primera etapa, entre 2012 a 2014.

También llegaron Nicolás Fagundez, Iván Suazo, Moisés Mejía, Antonio Benvenutti de Souza y Leonardo Ferreira.

En la pretemporada, los jaguares fueron regulares, ganando tres partidos, empatando dos y perdieron una vez contra Comunicaciones en Guatemala.

SANTA TECLA

Los pericos apuntan siempre al protagonismo, pese a perder sus últimas dos finales. Hubo cambio en la dirección técnica y ahora son los argentinos Lionel Díaz y Gastón Ramondino los que llevan la batuta.

Los pericos, a diferencia de hace un año, estaban clasificados directamente a la Liga de Campeones de Concacaf. En esta ocasión, pasarán por el filtro de la Liga Concacaf y la preparación se enfocó en llegar con buen nivel para la serie contra Herediano de Costa Rica, para los días 2 y 8 de agosto.

Al equipo se sumaron para este torneo Kevin Santamaría, un jugador de la casa que militó en la liga guatemalteca; el delantero paraguayo Gustavo Guerreño; el volante Jairo Henríquez y el defensor Diego Chávez.

JOCORO

El benjamín de la temporada tomó la decisión de no darle seguimiento al trabajo que realizó el técnico Rubén Alonso. Al no tener negociación con él, el equipo apostó inicialmente por el argentino Emilio Barrera pero la negociación no prosperó y finalmente el equipo se encomendó al técnico nacional Nelson Ancheta.

En su preparación este equipo buscó foguearse ante rivales de Honduras (Real de Minas y Lobos de la UPN Honduras) y rivales del Oriente del país, entre ellos el descendido Dragón.

Uno de los fichajes de este equipo es Fredrick Ogangán, exjugador del Municipal Limeño.