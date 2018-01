Así dan el último adiós a Raúl “Superman” García

Al fondo está el féretro color caoba. En la tapa hay un crucifijo. Está sellado. Adentro descansa el exportero de selección mayor, Águila y Universidad de El Salvador, Raúl García. En la pared, inclinado está una pancarta de dedicada a Raúl. Tiene los colores naranja y negro, como los de Águila, equipo en el que Raúl militó en la mayor parte de su carrera. Se lee la frase: "Hasta siempre, Superman. Los héroes como vos son eternos".



Sobre el féretro esta una foto de García. Está en pose de brazos cruzados. Luego a la base, sobre una pequeña mesa de madera descansa una foto que rebobina la memoria sobre aquellos pasos del personaje en selección mayor. Es juego de eliminatoria mundialista.

Luego en la entrada del salón, están su esposa, Doris, y su hijo, Raúl, quienes esperan para recibir los pésames.

Raul Garcia hijo, junto a William Romero, quien en su bicicleta ha colocado la letra "S" en memoria de Raúl "Superman" García. Vía @violettmartinez pic.twitter.com/5J59ttdwHe — EL GRÁFICO (@elgraficionado) 29 de enero de 2018

Todo eso es parte del último adiós a García, quien falleció hace 15 días en España, donde estaba en tratamiento a causa de una enfermedad terminal. Por ello, familiares y amigos llegaron a la sala de velación para despedirse del exguardavallas.

"Raúl siempre fue muy protector. Le gustaba el deporte. Recuerdo que para Alemania 1974 solo había un televisor en la casa y él se levantaba temprano para ver los partidos. Había que ver todo el día los partidos." recordó Juan García, hermano menor de Raúl.

El hermano de Superman siguió con los recuerdos: "A él siempre le gustó la portería y a mí también. Yo lo trataba de imitar. Me acuerdo de una vez que Raúl me dijo que tenía una infección en el pie y yo le dije que le iba a decir a mi mamá, pero Raúl me pidió que no, porque si lo hacía, no lo iban a dejar ir a jugar", apuntó Juan, quien tiene más de tres de décadas de residir fuera del país, pero estuvo en España para apoyar a Raúl.

Luego, María Estela García, hermana mayor de Raúl García, admitió que siempre se ponía nerviosa cuando Raúl jugaba, ya sea en selección o en Águila.

"No soportaba irlo a ver al estadio, mejor me quedaba en la casa. Cuando los delanteros iban hacia el arco de él, me tapaba la cara para no ver. Es que Raúl se tiraba, se lanzaba. Se lesionó las manos, la nariz por ir al balón. Recuerdo que lo íbamos a ver", indicó "Maristela", así como la apodaron sus hermanos.

Por su lado, Juan Ramos Paredes, ex timonel de Águila y selección mayor fue de los personajes del fútbol que acudieron a la sala de velación. "Raúl siempre fue un entregado a su trabajo. Nunca tuvo los vicios del cigarro y el licor. En tiempos buenos y no tan buenos siempre se entregó al trabajo en Águila", apuntó el exseleccionador nacional.