Así celebró el Barcelona su título de campeón en la liga española

LaLiga ya es nuestra... ¡Campeones ??! Es el premio al gran trabajo de este equipo ???? Os esperamos este lunes para celebrar estos dos títulos ?? ???? #7heChamp10ns

Champions of @laliga ??! Is the prize to the amazing effort of this team ????#7heChamp10ns #ForçaBarça ???? pic.twitter.com/aoeqVuaMiX