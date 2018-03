Así celebró Neymar su fichaje con el PSG

Los amigos de Neymar hicieron públicas las fotografías del festejo que tuvieron junto al exjugador del Barcelona, en Saint-Tropez, luego de su fichaje con el París Saint-Germain.

A través de sus perfiles en redes sociales, los "Toiss" han hecho publicas las fotografías junto al brasileño, quien fichó con el equipo francés por 222 millones de euros (262 millones de dólares).

Ese es el privilegiado lugar de la Costa Azul en el que Neymar y sus más íntimos amigos celebraron su llegada al fútbol francés:

