Así celebró Maradona su cumpleaños

Diego Armando Maradona celebró en la ciudad de Dubái su cumpleaños 57. Es en esa ciudad donde el ídolo argentino reside en la actualidad junto a su pareja, Rocío Oliva.

"Acá en Dubái ya es mi cumple! Y los festejo como los de siempre... Felices 57 para mí", escribió Maradona en Instagram.

