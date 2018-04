Asensio confiesa que idolatraba a Zinedine Zidane, DT del Real Madrid

MADRID. Marco Asensio, centrocampista internacional español, desveló que cuando era pequeño tenía un póster de Zinedine Zidane en su habitación, su "ídolo", y mostró sus ilusiones en repetir conquista de la Liga de Campeones con el Real Madrid, que dijo vuelve a estar "a un nivel bueno para conseguir cosas".

"Tenía un póster de Zidane en mi habitación, era mi ídolo de pequeño. Esa elegancia, ese talento y todo lo que demostraba dentro del campo me encantaba", desveló en una entrevista con Jorge Valdano en Bein Sports.

Asensio ve al Real Madrid en condiciones de hacer historia en Liga de Campeones y conquistar la tercera consecutiva: "Creo que demostramos en la eliminatoria contra el PSG que somos el mismo equipo del año pasado y volvemos a estar a un nivel bueno para conseguir cosas este año".

En lo personal, analizó la forma de la que más disfruta dentro de los terrenos de juego. "Mi manera de jugar nunca la he cambiado, siempre he intentado seguir mi juego. No pensar en lo que voy a hacer sino que todo fluya y todo sea natural. Así es como mejor me encuentro y como más disfruto".

Por último, enfocó al Mundial de Rusia y las posibilidades de la selección española de pelear por el título. "En España tenemos grandes jugadores, estamos practicando un gran juego con un gran entrenador y creo que podemos hacer un papel muy bueno en el Mundial".