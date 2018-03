Asensio, baja en el Real Madrid por culpa de una depilación

“Tiene un grano en la pierna que no le deja subirse la media”. Así confirmó Zinedine Zidane que Marco Asensio no estará disponible para el primer partido de la Liga de Campeones ante el Apoel.

Si embargo se filtraron informaciones en las que se asegura que el crack merengue ha tenido problemas por culpa de una mala depilación. Asensio sufrió una infección en un poro, lo que se complicó y obligó al servicio médico a dar de baja al jugador.

Dicha infección habría impedido que el jugador pueda subirse la media por las molestias que esto conlleva.

No obstante, este miércoles, el diario 'AS' aportaba otro argumento muy diferente. Según el rotativo madrileño, Asensio sufrió una picadura en la pierna que se le infectó. Le provocó malestar y ante esa circunstancia los médicos blancos optaron por hacerle pruebas para descubrir de dónde procedía la indisposición. Zidane no quiso arriesgar y lo quitó de la convocatoria.