Ascenso, título en liga mayor, lesión y olvido

Una lesión en su tobillo izquierdo aceleró la decisión de retirarse del fútbol profesional del volante Óscar Portillo. Se llevó tras 12 años de carrera en el fútbol profesional, un título y un subcampeonato de primera división con el Dragón, un ascenso a liga mayor con el equipo mitológico y un título de categoría de reserva con el Águila, en el año 2001.

Pero también sufrió un descenso con el conjunto migueleño en el año 2018, pasó al Fuerte San Francisco de la segunda división para el Apertura 2018, pese a estar lesionado, pero no se pudo recuperar de la fisura en su tobillo y optó por emigrar a Estados Unidos, con toda su familia en octubre de 2018. El Dragón no lo apoyó en su recuperación.

Comenzó su carrera en la Asociación de Fútbol de Oriente (AFO), dirigida por los entrenadores Baltazar Ramírez Zapata y Salvador Coreas. Luego pasó a la escuela de fútbol Belén. Reforzó la categoría de reserva del Águila en el año 2000 y en el año 2001, levantó un título en esta categoría.

Jugó dos etapas con el Liberal de Quelepa de la segunda división y con el ADI, luego pasó al Dragón en el año 2011 y se mantuvo en este equipo hasta el año 2018, sumando el ascenso de los mitológicos a la liga mayor en el año 2012, y dos finales en el circuito de privilegio.

En primera división perdió la final del Clausura 2014 ante el Isidro Metapán, dos años después, volvió a disputar una final en el circuito mayor y la ganó. La tarde del 29 de mayo del año 2016, en la gran final del Clausura 2016, Óscar Portillo disputó los 90 minutos del duelo final que ganaron 1-0 ante el Águila, con gol de Wilma Torres.

Dijo que “el título en la categoría de reserva del Águila fue importante, lo disfruté porque fue mi primer logro; también fue importante ascender con el Dragón, más la final perdida, el título del año 2016 y jugar Liga de Campeones de la CONCACAF fue lo más bonito, una gran experiencia porque conocí otros país”.

Según Portillo, tras la obtención del título en el año 2016, el equipo no se reforzó, disputó Liga de Campeones de la CONCACAF, pero dos años después, firmó su descenso a la segunda división. Sufrió una lesión de tobillo izquierdo en un choque ante Bryan Tamacas, defensor del Santa Tecla y no pudo disputar el partido por el descenso ante el Sonsonate.

“Al Dragón muchas veces llega gente que solo busca beneficiarse del equipo, esas son las consecuencias, después del título del 2006, muchos jugadores emigraron porque no se veía nada claro. Se debía reforzar, se hacían bien las cosas, pero no se reforzaron. Mala administración”, sostuvo.

MALA JUGADA

A finales del Clausura 2018. Óscar Portillo sufrió una lesión que marcó el camino a su retiro, no se pudo recuperar y tras el descenso a la segunda división, su vida cambió.

Con 35 años de edad, asegura que podía jugar más torneos a nivel profesional, pero dice que la lesión en su tobillo impidió su continuidad. No recibió el apoyo del Dragón para tratarse la lesión e intentó recuperarse en el Fuerte San Francisco, pero no hubo mejoría y optó por dejar al fútbol.

Manifestó que “como no podía recuperame por completo de la lesión del tobillo, tomé la decisión de emigrar con toda mi familia a Estados Unidos, sigo ligado al fútbol, en mi estado disputo partidos de fútbol y me encuentro en estas ligas a ex compañeros de equipos.

En el retiro, reflexiona que “podía seguir más a pesar de la edad que tenía, pero me afectó el descenso con el Dragón, fue duro, no tuve el apoyo del equipo para recuperarme y después de un descenso de liga mayor, es muy difícil llegar a otro equipo. Como descendimos, quedamos en el aire, futuro incierto, no me apoyaron”.

El fútbol marcó su vida, le ayudó a formar carácter “el fútbol ayuda a educarte como persona por medio de la enseñanza que dan los entrenadores, fue lo más bonito que me pasó, pero el fútbol en El Salvador es complicado por todas las carencias, pero uno aprende a convivir. El fútbol es lo que más extraño”.