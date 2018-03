Ascencio insiste en que Chalatenango debe indemnizarlo

SAN SALVADOR.El jugador Luis Ascencio informó que en los próximos días presentará ante el departamento jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) la documentación que comprueba que fue dado de baja del Chalatenango para el Clausura 2017, motivo por el que según dijo debe ser indemnizado.

Ascencio se ampara en publicaciones periodísticas del 26 de diciembre pasado para comprobar que fue puesto en la lista de bajas tras el Apertura 2016; mientras que la directiva norteña niega que deba indemnizar al jugador porque lo ubicaron junto al resto de jugadores en lista de transferibles y tiene contrato vigente hasta 2019.

Este jugador no se ha presentado al trabajo del equipo y perdió la oportunidad de fichar por otro equipo de liga mayor porque no había solventado su situación contractual, aunque junto a Cristian Carbajal, Levi Martínez, Ramón Martínez de Paz y Óscar Jiménez ganaron la demanda interpuesta ante la FESFUT por deuda salarial.

LE PAGARON LA DEUDA

El pasado 17 de enero la directiva norteña solventó pagos con todos los jugadores demandantes, a excepción de Levi Martínez (le pagaron esta semana). Dejaron depositado el pago de Ascencio en la FESFUT, pero el jugador optó por no retirarlo.

“Sigo esperando con mi abogado para proceder y comprobar que yo estaba de baja y no transferible, será en estos días. Me deben los 26 días, me dice mi abogado que el dinero lo deje (en la FESFUT), que lo hacen porque me dieron de baja, no porque me pusieron transferible, pero deben de arreglar conmigo, quieren que lo cobre, pero si lo hago implica como que acepte, me dieron de baja”.

“Ellos lo hicieron público por todos los medios (la lista de bajas). Fernando Alas dijo esa vez dijo que estaba dispuesto a pagar la indemnización”, dijo.

NO ES BAJA

Según Fernando Alas, presidente del Chalatenango, Luis Ascencio no ha retirado su salario de los 26 días de noviembre por “puro capricho” y que es a lo único que están obligados legalmente como directiva a cubrir porque el jugador no fue despedido oficialmente.

Le extrañó que no se haya sumado al trabajo de pretemporada y se reservó el derecho de demandarlo por abandono de trabajo. Expuso que no están obligados en cancelarle indemnización. “Por qué vamos a pagarle indemnización si tiene contrato o con el club”, reiteró.

Expuso que no están obligados en cancelarle indemnización, “por qué vamos a pagarle indemnización si tiene contrato con el equipo hasta el 2019, únicamente está transferible. Está obligado presentarse al club y nosotros a pagarle, abandonó el trabajo, no se ha presentado”.