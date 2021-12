Ascencio, Contreras y Roque reforzarán al Santa Tecla

Enrique Contreras, Diego Ascencio y Anthony Roque fueron anunciados como fichajes del Santa Tecla de cara al torneo Clausura 2022. El delantero Ascencio -ex Once Deportivo-, el creativo Contreras -ex Once Deportivo- y el volante mixto -ex Chalatenango- se unen al atacante Craig Foster como refuerzos de los pericos, quienes estarán bajo las órdenes de Daniel Bartolotta.

En el caso de Anthony Roque, el jugador disputó seis partidos en el torneo Apertura 2021 con el Chalatenango, pero una lesión lo dejó fuera del certamen donde el conjunto norteño llegó a semifinales. Para Roque será su sexto equipo en la primera división.

Por su parte, Enrique Contreras llega tras hacer tres torneos cortos en el Once Deportivo donde jugó 30 partidos. Contreras jugará en su cuarto equipo tras militar en Alianza, Dragón y Once Deportivo.

También llega el delantero Diego Ascencio quien jugó 24 partidos en su paso por Once Deportivo. Anotó cuatros goles y llega con el objetivo de obtener más minutos en Santa Tecla.